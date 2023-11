/FOTOGALERIE/ Do Halloweenu chybí ještě několik dnů, ale děti ve školní družině Základní školy Beroun - Závodí již touto událostí žijí. Vždyť tento svátek se stal tradicí i v naší školní družině. A tak jsme začali již v pondělí 23. října.

Ve školní družině se již připravují na Halloween. | Foto: Květa Hrbáčková

Po skončení vyučování se schází děti školní družiny, které v dnešním dni nejdou do bruslařské školy v družině 1. oddělení. Nejprve jsme si úvodem řekli, o co se jedná a co nás dnes čeká a nemine. A pak již hurá, jdeme na to, abychom vše zvládli.

Nejdříve si povídáme o tom, co je Halloween a proč se vydlabávají dýně. Tento svátek si připomínáme 31. října, což je v před večer svátku všech svatých, jež se připomíná 1. listopadu. Všude, kde je to jen trochu možné, se dávají vyřezané dýně – do oken, na zahradu, na balkon, na terasu nebo třeba i před dům se světýlkem či svíčkou uvnitř.

Ta se považuje za jeden symbol pravého Halloweenu. K halloweenské vydlabané dýni se váže prastará legenda, která vznikla v Irsku. S prastarou legendou jsme se dnes seznámili a zjistili, že pokud se chceme zbavit nežádoucích a nevítaných poletujících nestvůr, musíme si vydlabat dýni. A tak jsme se nyní vrhli na dlabání dýně, abychom od naší školy a družiny odlákalo nežádoucí příšerky.

A teď jdeme na dlabání. Připravili jsme si prostor, paní vychovatelka odřízla vrchní část dýně a pak již pokračovali sami. Postupně jsme se všichni prostřídali. Bylo za nedlouho hotovo. Pak jsme již jen vyřízli oči, noc a ústa a naše dýně, dýně, dýnička byla hotová. A abychom na ní každý den viděli, dali jsme si ji na recepci. Tam, se na nás bude dívat, a my ji uvidíme každý den.

Než jsme ji umístili na své místečko, čekala nás ještě i jedna pohádka. Pohádka pro děti, které se nebojí vydlabat dýni. A to jsme přece my! Žila, byla jedna Dýně, ta měla dceru Dýničku, o které jsme si přečetli pohádku. Všichni jsme bedlivě naslouchali, možná, že i ti menší měli trochu strach. Ale bylo to super, přečetli jsme si celý dlouhý příběh, který se odehrával na blízké zahrádce. Po přečtení pohádky jdeme uložit dýni a společně se s ní i nafotit. Třeba nám všem přinese štěstí.