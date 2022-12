Začněte nový rok zdravotní vycházkou Stezkou Vojty Náprstka

Turistický oddíl při TJ Lokomotiva Beroun pořádá v neděli 1. ledna již tradiční 45. ročník Novoročního pochodu Stezkou Vojty Náprstka. Start je od 9.30 do 10.30 hodin na Husově náměstí u kašny. Cíl v Karlštejně. Na startu obdrží účastníci popis tras a vstupenku do Muzea Českého krasu za 1 Kč. Hlavní trasa pochodu vede po červené turistické značce přes Sv. Jan pod Skalou, Propadlé vody do Karlštejna.

45. ročník Novoročního pochodu Stezkou Vojty Náprstka. | Foto: archiv organizátorů

Méně náročná je trasa po pravém břehu Berounky do Srbska a dále již po turistických značkách do Karlštejna. Cíl v restauraci Pod Dračí Skálou. Tento pochod je zároveň zapojen do charitativní akce KČT Novoroční čtyřlístek. Výtěžek sbírky je určen na zajištění aktivit pro zdravotně postižené spoluobčany. Autor: Pavla Muchlová #clanek|7297935#