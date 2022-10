Cesta k založení opravdové školy musí směřovat k zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení, po samotném zápisu můžeme zařízení nazývat školou akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je garantem kvality vzdělávání v ČR. Zápis do rejstříku je poměrně zdlouhavý proces, který však na svém konci garantuje žákům shodnou pozici v českém vzdělávacím systému. Mimo to žákům garantuje jakousi kvalitu v podobě dodržení hygienických požadavků a školského zákona.