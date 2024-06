Jistě se nemáme v družině za co stydět. Udělali jsme kus poctivé práce, zúčastnili se mnoha soutěží v různých oborech, ale i vzorně jsme reprezentovali školu na veřejnosti.

O tom všem svědčí i dnešní část odpoledního zaměstnání, kdy jsme všichni společně hodnotili a vzpomínali na to, co bylo to nej. A že toho nebylo málo, o tom svědčilo i předání „Pochval ředitelky školy“ za vzornou reprezentaci na veřejnosti se svými vystoupeními – tanečního kroužku a kroužku hry na flétnu.

Pochvala však jistě patří i těm, kteří vzorně reprezentovali školu na veřejnosti ve výtvarném umění. A soutěžích, do kterých jsme se zapojili bylo celkem osmnáct. Tam nepočítáme ty výtvarné soutěže, které se odehrávají v našem regionu či městě. A tak za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti si „Pochvalu ředitelky školy“ odnesly děti: Emil Balog, Josef Beran, Anna Burešová, Vašek Církva, Viktorka Csiriková, Eliška Dvořáková, Diana Holovenets, Terezie Horáčková, Leonardo Chouliaras, Alex Johan, Erik Koubík, Fanda Mejstřík, Aleš Porubský, Daniel Stromský, David Tůma, Lukáš Vlček a Jakub Vokůrka.

Pochvalu za reprezentaci školy na veřejnosti si odnesli tanečníci a tanečnice z „tanečního kroužku“: Lucie Dvořáková, Eliška Dvořáková, Anna Burešová, Klára Nováková, Le Van, Ariadni Chouliara, Jakub Hazuka, David Tůma, Michaela Hazuková, Adelína Nelup, Tereza Hojačová, Viktorka Teličková a Jakub Paur.

A v neposlední řadě si pochvalu odnášeli i naši hudebníci „hry na flétnu“, kteří též vzorně reprezentovali naši školu: David Tůma, Jakub Paur, Jakub Vokůrka, Jan Heran, Vojta Heran, Dorotka Dubnová, Viktorka Csiriková, Alexandr Balog a Filip Vysoký.

Pochvalu si jistě zaslouží i paní vychovatelky, které s dětmi v této činnosti pracují. Všem dětem blahopřejeme a doufáme, že i v příštím školním roce budeme moci „Pochvaly ředitelky školy“ za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti udělovat. Děkujeme též paní ředitelce a paní zástupkyni, že naši činnost vidí, a že ji dokáží ocenit. Je to pro nás do budoucna velký závazek, abychom svou činností jejich důvěru, kterou nám dali, nezklamali.