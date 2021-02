Druhý únorový týden nám ukázal svoji moc a sílu a přes noc nám nadělil i velkou sněhovou nadílku. Je vidět, že vládu v plné síle převzala Paní Zima. Byl by hřích, kdybychom tuto sněhovou nadílku nevyužili k zimním radovánkám.

Radovánky družiny na sněhu. | Foto: Květa Hrbáčková

Jsme po obědě, místo odpočinku, vyhodnocení projektu Sněhulákování a „hurá ven!“. Nic lepšího se stát nemohlo, než to co se stalo. Ukončení projektu je opravdu na sněhu. Bereme lopatky, teple se oblékneme a razíme k našemu místečku U Štiky. Tolik sněhu a v Berouně k tomu tady nepamatujeme. Musíme si ho užít, a vydovádět se. Vždyť pobyt na čerstvém vzduchu určitě stojí za to a našemu organismu určitě svědčí. Nejprve jezdíme každý dle svých možností, ale s dodržováním bezpečných pravidel. A po určité době následují závody. Nejprve o nejrychlejší sjezd z daného kopečku.