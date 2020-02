Právě 20. ledna započaly děti naší školní družiny druh0 pololetí s „Bruslařskou školou“. Jediný zimní sport, který můžeme provozovat. Během prvního pololetí se všechny děti rozjezdily, ty, co uměly, si své bruslařské dovednosti vylepšily a nyní si již všichni ledu opravdu užíváme.

Trenéři se nám velmi věnují, snaží se nás něco naučit a hlavně se snaží o naši bruslařskou bezpečnost. Do konce sezony nám chybí ještě čtyři lekce. To je ještě dost času na vylepšení našich dovedností v bruslařském umění. Bruslení je opravdu super a my alespoň víme, že je zima.

Květa Hrbáčková, vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ Beroun-Závodí