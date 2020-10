V polovině září jsme si z Gymnázia Václava Hraběte Hořovice z výuky odskočili do kavárny Zahrádka. V příjemném prostředí jsme popíjeli osvěžující nápoje (nealkoholické!) a pojídali bravurně vytvořené dortíky. Poté jsme se v přilehlém parčíku rozhodli zažehnout naše pomalu dohořívající plamínky dětských úmyslů a v nostalgii naskočili na houpačky.

Studenti gymnázia se pustili do zkulturňování dezkulturněných možných kulturních budov. | Foto: GVH Hořovice

A po několika minutách létání ze strany na stranu, nahoru a dolů jsme upřeli zraky na malý dětský domek. Vešli jsme do něj, usadili svá unavená těla a náhle jsme zřeli děs bijící do očí jakéhokoli studenta a jakékoli studentky gymnázia. V interiéru zdánlivě nevinného domku se na nás šklebily velmi vulgární výrazy a naše domněnky o slušnosti VŠECH obyvatel Hořovic a okolí byly roztrýzněny do nekonečně mnoho malých, ale přesto důležitých úryvků naší důvěry.