Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les... Děti zkontrolovaly stav vody

Děti školní družiny již několik let navštěvují několikrát do roka lesní studánku, která se nachází nedaleko berounské nemocnice, v oblasti Českého krasu, směrem na Lištici. Po zimním období ji chodíme upravit a očistit její okolí, na počátku června ji chodíme odemykat. Letos tomu tak nebylo, neboť to situace neumožňovala. A tak věříme, že v dalším období tomu bude jinak.

Děti navštívily studánku, trochu poklidily před zimou a zjistily, že po třech letech se opět lesní studánka naplnila vodou. | Foto: Květa Hrbáčková