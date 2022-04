"Po obědě odcházíme již do šatny a převlékáme se do sportovního družinového oblečení. Venku je krásné počasí a náš dnešní „Žlutý den“ ve škole bude pokračovat i v družině. Vždyť sluníčko je přeci také žluté a jak dnes krásně svítí a hřeje. Třeba nám přinese štěstí. Nejprve si povídáme o zvířatech, které můžeme potkat anebo vidět v naší přírodě Českého krasu. Ukazujeme si obrázky, a naším úkolem je si co nejvíce těchto zvířat zapamatovat. Než soutěž vyvrcholí, ještě si je alespoň třikrát zopakujeme. Jde o to, abychom si jich zapamatovali co nejvíce. A pak již začne Kimova hra. Naším úkolem je napsat všechna zvířata, která jsme si zapamatovala. Celkem jich bylo patnáct.