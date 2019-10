Jsme po obědě a všechna oddělení odchází na volné prostranství nedaleko školy, na ovál. Právě zde bude probíhat ZOOlympiáda. A v jakých disciplínách budeme soutěžit? S kým si budeme měřit síly? Necháme se překvapit. A tak po nástupu a seznámením se s naší ZOOlympiádou můžeme začít.

V první disciplíně se srovnáváme se servalem, který dokáže skákat do výšky tří metrů, aby ulovil ptáčka. Takový plameňák je schopen stát na jedné noze a druhou nohu skrčit pod tělo, aby tepelná ztráta byla co nejmenší. Některá zvířata dýchají vzduch, ale tráví hodně času ve vodě. Umí zadržet dech na velice dlouhý čas. Některá zvířata dokáží velice rychle běhat. Proto také mohou svou kořist lépe chytat.

Ale jistě mohou i oni utéct predátorovi, který se je snaží ulovit. Takový gepard dokáže 100 m uběhnout za 4 vteřiny. I my jsme se snažili, ale nějak nám to nevyšlo. V poslední disciplíně jsme se srovnávali s klokanem Wallaby, který se pohybuje tak, že používá své dlouhé zadní nohy ke skákání a umí snadno přeskočit vzdálenost čtyř metrů. To se nám však nikomu nepodařilo. Své výkony si pečlivě zapisujeme a na závěr vyhodnocujeme.

A jak to dopadlo?

1. oddělení

1. místo: Staněk Pavel

2. místo: Matoušková Dora

3. místo: Neliba Adam

2. oddělení:

1. místo: Pexa Štěpán

2. místo: Vaisová Eliška, Tomek Jáchym

3. místo: Dušilová Julie, Tejkl Václav

3. oddělení:

1. místo: Le Vy

2. místo: Lemos Filip

3. místo: Fuchs Eduard

4. oddělení:

1. místo: Tůma Domik

2. místo: Lin Lionel, Sopr Jan

3. místo: Lebrová Ema

Květa Hrbáčková