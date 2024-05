Děti ze ZŠ Beroun - Závodí se vydaly na výlet do Hořovic za hrami a hračkami malých aristokratů.

/FOTOGALERIE/ Druhý den ředitelského volna na ZŠ Beroun - Závodí využily děti školní družiny k dalšímu výletu do Hořovic, aby poznaly další památky našeho regionu.

Dnes se seznámíme nejen s historií Hořovic, ale i obou zámků. Zámek, který navštívíme je nazýván zámek nový. V Hořovicích je totiž ještě jeden zámek. Starý zámek se nachází asi 200 metrů od nového zámku. Jeho umístění nám ukazuje, že původně býval panským dvorcem. První písemná zmínka o něm se váže k roku 1233, kdy panství vlastnili páni ze Žirotína. Náš cíl je však nový zámek a jeho prohlídkový okruh s názvem Hry a hračky malých aristokratů.

Od školy odcházíme kolem 8. hodiny a jdeme na hlavní vlakové nádraží v Berouně. Zde jej obdivujeme, neboť celé nádraží se leskne novotou po rekonstrukci. Po zakoupení jízdenek odcházíme společně na nástupiště a čekáme na příjezd vlaku. Ještě před jeho příjezdem poučení o chování a bezpečnosti při přesunu vlakem, aby nedošlo žádnému úrazu. Zaujímáme i sedadla, takže nikdo nestojí a my pojedeme dvě stanice a budeme opět vysedat. Jsme v cílí – nádraží Hořovice a my vysedáme. Odcházíme z nástupiště a přesouváme se na nový zámek. Cesta utekla velmi rychle, a my po zakoupení vstupenek můžeme jít na společnou komentovanou prohlídku výstavy Hry a hračky malých aristokratů. Vždyť hračky odnepaměti provázejí člověka a vždy byly nejcennějším dětským majetkem.

Vznikaly zmenšeniny lidí, zvířat, různého náčiní, nádobí zbroje a zbraní. Nejstarší doložená je výroba dřevěných loutek z roku 1413 v Norimberku. Postupně se výroba rozvíjela. Prostřednictvím hraček se děti učily poznávat svět dospělých a začleňovat se do něho. Šlechtické děti se hrou odmala připravovaly na svou úlohu v rodině a ve společnosti. Při návštěvě této výstavy každý zavzpomíná na své dětství a na jeho vzpomínky. Během prohlídky si můžeme prohlédnout hračky určené nejen šlechtě, ale i měšťanským dětem. Ve vstupní místnosti se nachází jeden z nejvzácnějších exponátů výstavy – domeček pro panenky ze 17. století. Domečky byly často vzácnou součástí rodinného majetku. Představovaly zmenšeniny skutečných domů a domácností.

První část je věnována malým slečnám – panenkám se vším, co k tomu patřilo a co s tím souviselo. Vidíme zde nábytek, porcelán a nádobí všeho druhu. Nachází se zde i některé funkční exponáty. Sledujeme panenky, které byly původně vyráběny z vosku či porcelánu, mohly mít mrkací skleněné oči nebo pravé vlasy. Za pozornost jistě stojí i šaty na panenky. Nezapomnělo se ani na oblíbené plyšáčky nebo venkovní hry – kroket či badminton. V další části si na své přijdou mladí pánové. Ti byli odmala vychováváni pro vojenskou nebo diplomatickou kariéru. U nich bylo potřeba rozvíjet logické myšlení a strategii. K tomu sloužilo mnoho deskových her a hlavolamů. K mužské zábavě však patřily i hazardní hry – ruleta nebo karty.

Zde vidíme několik velikostí, tvarů a variací. Nechyběly ani různé stavebnice, kamenné, dřevěné nebo kovové. Objevují se zde i puzzle, kdy se jednalo o vyučující pomůcku v britských školách. Vidíme zde i legendu o vzniků šachů. Nakonec zde mají radost milovníci vláčků. Nachází se zde rozměrný model kolejiště s detailně propracovanou krajinou, lokalitami a soupravami. Po prohlídce expozice si jdeme zakoupit nějaké suvenýry do Infocentra u starého zámku. Pak odcházíme na prohlídku zámeckého parku, vidíme zámek z jiné strany. Prohlížíme zdejší park, a nakonec již odcházíme společně na cestu zpět. Přesouváme se na nádraží Hořovice a vracíme zpět do Berouna. Super výlet, který nám vyšel!