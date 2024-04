/FOTOGALERIE/ Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové po soutěžních úspěších na počátku letošního roku pokračují ve svých úspěšných hudebních aktivitách.

Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové po soutěžních úspěších na počátku letošního roku pokračují ve svých vítězných hudebních aktivitách. | Foto: Květuše Ernestová

V závěru března uzavřel Martin Jirák svou účast v celostátní soutěži dětí a mládeže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. V letech 2016 - 2024 se probojoval do všech celostátních kol, ve kterých vyzpíval jednu Zvláštní cenu, tři Čestná uznání, dvě III. ceny a dvě II. ceny. V koncertní oblasti se Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice KOPES opět zapojil do celostátního projektu Zpíváme pro UNICEF – Pěvecké sbory pomáhají dětem a v sobotu 23. března 2024 uskutečnil ve farním kostele sv. Jiljí v Hořovicích ojedinělý koncert Salve Regina, Mater misericordiae.

Zcela zaplněným sálem v Hořovicích zněly největší hity zpěvačky Marie Rottrové

V programu koncertu zazněly v obnovených premiérách skladby proslulého mrtnického a hořovického kantora a varhaníka Jana Slavíka, strýce otce houslového virtuosa Josefa Slavíka (1806, Jince-1833, Pešť), jehož zaměstnavatelem byl žák Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku a Mozartův podporovatel ve Vídni Eugen Václav Josef hrabě Bruntálský z Vrbna (1728-1789), majitel hořovického panství, a Antonína Slavíka (1782, Hořovice-1853, Hořovice), nezapomenutelného českého kantora, kterého oslavil Karel Václav Rais (1859-1926) v Povídkách o českých umělcích (1891), otce houslového virtuosa Josefa Slavíka, ze sbírek Českého muzea hudby v Praze.

Koncert v parku udělal tečku za letošní Jarní akademií hornistů na zámku v Litni

Zpívali Květuše Ernestová, Andrej Beneš, Originální pěvecké duo MAFI a Komorní Pěvecký Soubor Základní Umělecké Školy Josefa Slavíka Hořovice KOPES se svými sólisty. Spoluúčinkovali Musica Bona Praga pod vedením japonské houslistky Ayako Noguchi, Kryštof Křemenák (sólo klarinet), František Svejkovský a Jakub Svejkovský (trubky) a Drahoslav Gric jako maestro di cappella. Osobní záštitu nad koncertem přijal Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph. D., místopředseda Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Do projektu Zpíváme pro UNICEF se letos zapojilo 96 sborů, které na 42 koncertech vyzpívaly 347 793 Kč. Hořovický KOPES přispěl na podporu programu UNICEF Vzdělání dětí částkou 5 172 Kč.

Chystají se další koncerty i premiéra muzikálu

V sobotu 8. června 2024 můžete KOPES slyšet na Slavnostním závěrečném koncertě ZUŠ OPEN 2024 v Sala terrena Valdštejnského zámku ve Valdštejnské zahradě v Praze. Dramaturgie programu reflektuje Rok české hudby a přináší tak celou řadu hudebně-tanečních vystoupení, věnovaných Bedřichu Smetanovi, ale taktéž řadu premiér autorských děl, které vznikly v základních uměleckých školách. Vrcholem pestré dramaturgie budou scénická provedení České besedy, jednoaktového baletu na motivy českých lidových balad či České písně Bedřicha Smetany, jejíž choreografie vznikla přímo pro tuto příležitost.

Podívejte se: Na plese Králova Dvora zazpíval a zatančil Petr Kotvald

Premiéra avizovaného dětského anglického muzikálu Scheherezade, Tales of the Arabian Nights se uskuteční v pátek 14. června 2024 od 20. hodin ve schodišťové hale Zámku Hořovice. V hlavních rolích kostýmového hudebně dramatického pořadu se představí Kateřina Labská, Veronika Slavíková, Filip Strejc, Theodora Havlíčková, Martin Jirák, Klaudie Eschnerová, Klára Raisa Sýkorová a další. Představení je vhodné pro dospělé a děti od 7 let. Informace a rezervace na mafiaproduction@seznam.cz. Závěr června bude patřit tradičně operním představením v produkci Opera Studio Praha v areálu Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Mistrovou RUSALKOU se můžete nechat okouzlit 22. a 24. června 2024 od 19:30. Informace a rezervace pamatnik@antonindvorak.cz.