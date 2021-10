Hned dvě akce spojené se zvířaty se uskutečnily v berounské školní družině v Závodí. Děti si připomněly výročí 90 let od založení ZOO Praha, zároveň žáci oslavili i Světový den zvířat. Jak to v družině vypadalo, si můžete prohlédnout v obsáhlé fotogalerii Květy Hrbáčkové.

Světový den zvířat a oslava 90. narozenin ZOO Praha v berounské družině v Závodí. | Foto: Květa Hrbáčková

ZOO Praha oslavila 90 let

Historie ZOO Praha sahá do roku 1881. v tu dobu vyšla výzva hraběte Sweerts – Sporka, aby v Praze byla zřízena zoologická zahrada. To se mělo stát u příležitosti sňatku prince Rudolfa a belgické princezny Štěpánky. ZOO působí v době, kdy je stále a stále více ohrožena druhová pestrost ekosystémů. Právě ony se zabývají průzkumem, proč se to děje a co to způsobuje. ZOO Praha se velice věnuje ochraně druhů i v místech jejich přirozeného výskytu. Hlavním cílem je ochrana přírody. Pražská ZOO koordinuje chov vybraných druhů, podílí se na aktivitách, které mají pomoci přežít druhům v přírodě. Mnohdy odchovaná zvířata se vracejí zpět na své původní místo, do své domoviny.