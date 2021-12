Chtějí zpřístupnit nejšikmější věž Česka. Vybírají na schody, zbývají poslední

Železniční trať Brno – Česká Třebová je třetí nejstarší na Moravě. První vlak vyjel z Brna do Prahy 1. ledna 1849. Blanenský badatel Pavel Svoboda připomněl, že soupravu tehdy lidé slavnostně vítali. „Z celého okolí se lidé hrnuli podívat se na vzácné divadlo. Staří sousedé padali před přijíždějícím vlakem na kolena a křižovali se před ohnivým Luciperem. Zpočátku měli lidé k dráze velikou nedůvěru, venkovský lid jí nerad jezdil,“ cituje dobové prameny Svoboda.

Délka trati je devadesát jedna kilometrů. Stavba začala v roce 1843. Stavaři ji rozdělili do čtyř úseků. Úsek Brno – Blansko stavěla italská firma Felice Tallachiniho a úsek Blansko – Česká Třebová firma bratří Kleinů. V terénu pracovaly téměř tři tisíce dělníků. Dvaadvacet jich při práci na následky těžkých zranění zemřelo.

29 tisíc zlatých

Náklady na vybudování adamovského nádraží dosáhly podle dobových pramenů 29 tisíc zlatých. V letech 1910 až 1911 došlo k vybudování nádražní restaurace druhé a třetí třídy s velkou verandou. Nádražní budova stála dlouhá léta na katastrálním území sousedních Babic nad Svitavou. „Až po dlouhém jednání byla společně se svým okolí v roce 1920 přičleněna k Adamovu. V říjnu 1925 pak bylo na nádraží vybudováno elektrického osvětlení,“ upřesnil na svém webu Adamov a okolí Lukáš Malý.

Pamětní kniha obce Adamova popisuje tamní vlakové nádraží v roce 1922 jako jednopatrové stavení, ke kterému je na dřevěné kostře přistavěna restaurace s velkou verandou. Ta zejména v létě byla schopná pojmout velké množství výletníků. Nechybí velké skladiště směrem k Brnu a byty zřízenců s přilehlými kolnami směrem k Blansku uzavírající nástupiště. „U hradel jsou po obou stranách prostorného nádraží, o 5 párech kolejí, úhledné jednopatrové domky pro výhybkáře,“ stojí v pamětní knize.

Zajímavý postřeh k tehdejší nádražní restauraci připojil také jeden z adamovských pamětníků Eduard Boháček. V roce 1939 před vypuknutím druhé světové války byl v Adamově ve stráni naproti nádražní budově vybudován protiletecký kryt.

„Mimo účel, proč byl zbudován, sloužil jako zásobárna ledu pro nádražní restauraci. Led byl využíván k chlazení sudů s pivem. Ledové kry byly naváženy koňskými potahy po chodníku, který vede k mostu přes kolejiště. Ve stráni je vidět bílá větrací šachta, ke které bylo přistaveno od chodníku dřevěné koryto a led byl spouštěn do místnosti krytu,“ uvedl Boháček.

Dodal, že vychlazené pivo, za války třístupňové, se podávalo nejen v restauraci. „Obsluha ho roznášela v kelímcích a drátěných koších také na nástupiště cestujícím přímo do vlaku,“ zavzpomínal pamětník.

Nové nádraží

Zásadnější rekonstrukce se adamovská nádražní budova dočkala v 90. letech minulého století při elektrifikaci železnice a pak ještě zhruba o dvacet let později. Nyní půjde část nádraží včetně bývalé restaurace brzo k zemi. Jeho rekonstrukce je součástí nákladných úprav železničního koridoru v úseku Brno – Blansko přibližně za šest miliard. Nové adamovské nádraží bude stát 834 milionů korun. Obsahuje bezbariérové ostrovní nástupiště s novým kolejištěm, lávkou nad tratí se schodištěm a výtahy, moderní výpravní budovou a parkovištěm pro třicet aut.

„Pro město Adamov jde o zásadní investici na desítky let, která výrazně zlepší cestování. Osobně jsem rád, že se vše udělá naráz a vidím to jako velký posun vpřed. Oceňuji kvalitní práci projektantů a lidí, co se na přípravě této rekonstrukci podíleli a reagovali na naše připomínky,“ řekl nedávno starosta Adamova Roman Pilát.