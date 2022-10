V pátek od rána mizelo z dálnice poslední značení. Dělníci strhávali z asfaltu dočasné oranžové pruhy a jeřáby rozebíraly mobilní svodidla. Opravy začaly 22. srpna a hned zpočátku se na řadě míst tvořily dlouhé kolony. „Zaplať pánbůh, že je to hotové. Byla to docela otrava, ale zvládli to vcelku rychle,“ zamýšlí se na jedné z dálničních pump řidič Tomáš Horník, který jezdí pracovně několikrát do týdne mezi Hradcem a Prahou.

„No to je dost. Dalo se tu uzavírku objet i přes Lázně Bohdaneč, ale ve špičkách to byl někdy očistec,“ řekl Lukáš Budík z jedné vesnice u Chrudimi. Platná objíždka od Pardubic naváděla řidiče na kruhovém objezdu u Opatovic také na D35, ale opačným směrem - na Olomouc. Otočka zpět na Prahu byla až na následujícím exitu u Rokytna, vzdáleném osm kilometrů.

Hlavní kritérium? Rychlost prací

Oprava stála 245 milionů bez daně. Tentokrát byla hlavním kritériem tendru právě rychlost prací. „Pokud bychom soutěžili jen na cenu, pak by práce trvaly minimálně dvakrát déle a byly by odhadem o 10 až 15 procent levnější,“ myslí si mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. O kvalitě odvedené expresní opravy pochybnosti nemá: „Denně tady byl dozor kvality, aby všechny technologické kroky proběhly podle norem. Jsme si prakticky jistí kvalitou prací.“ Povrch dálnic byl starý 16 let a ten nový by měl vydržet nejméně stejně dlouho.

Opravovala se především D11 před Hradcem Králové a úsek D35 směrem k opatovické křižovatce. Rychlost prací vyžadovala nezvykle velké nasazení lidí a techniky.

„Pokládá se zhruba 56 tisíc tun nové živičné směsi. Frézovat se bude čtyřcentimetrová obrusná vrstva dálnice. Díky tomu, že pracujeme ve sdružení, tak tady budeme mít nasazeno zhruba sto kusů techniky a až 200 pracovníků,“ uvedl v den zahájení prací regionální ředitel Eurovia CS Michal Šumpík. Konsorcium tří stavebních firem - Eurovia CS, Strabag a M-Silnice pracovalo na opravě od rána do večera, jak to světelné a klimatické podmínky dovolily.

Expresní opravu, kdy se v tendru hodnotí hlavně rychlost, si stát vyzkoušel poprvé letos na D11 u Poděbrad.

Konec přesně podle plánu

„Velmi se nám to osvědčilo a velmi se to osvědčilo i stavebním firmám, které mají o tento druh rekonstrukcí velký zájem, protože jde o velké a efektivní nasazení techniky. Uvažujeme o tomto postupu i na dalších úsecích, je to pro nás dobrá zkušenost, dobré je to hlavně pro řidiče, které práce minimálně obtěžují,“ myslí si Jan Rýdl. Práce tak skončily na den přesně, jak ŘSD při zahájení prací oznámilo. Minimálně do jara další opravy dálnic na východě Čech nechystá.

Stavba dalších úseků D11 k polské hranici se ale oddaluje. Stavba je rozdělená do dvou úseků. "V tuto chvíli je blíž k realizaci úsek z Trutnova k hranici. Tam předpokládáme, že bychom mohli začít stavět v horizontu dvou let," věří Jan Rýdl. Problém je ale na předchozím dvacetikilometrovém úseku z Jaroměře do Trutnova. Tam se proti územnímu rozhodnutí odvolal jeden z majitelů dotčených pozemků.

„Bohužel tam byla veliká prodleva v získání územního rozhodnutí. Návrh na územní rozhodnutí jsme podávali už v roce 2018, od té doby jsme čekali. Ale už je jasné, že to nebude stejně rychlé, jako úsek na hranice. Tady hrozí minimálně roční skluz,“ uzavírá mluvčí ŘSD s tím, že Poláci přivedou svoji rychlostní silnici S3 k hranici do dvou let. Česká dálnice bude podle ŘSD hotová až na hranici nejdřív o tři roky později.