Naštvaní lidé si pak i mezi sebou vyříkávali, kdo a jak si uklízí či dřív uklízel obecní chodník a okraj silnice před domem. „Dejte pozor při venčení pejsků, zase se stříkalo Roundupem. Je na ploše silnic i na jejich okrajích, na chodnících, ale i na lemech zahrad. Nevíte, jestli se tato činnost někde oznamuje předem?“ informovala paní Andrea ostatní lidi. A spustila lavinu reakcí.

Nyní už řadu let ze zákona chodníky a podobné plochy uklízí obec. Na ní je, jakou volí metodu. „Roundup je toxický, chceme předem vědět, kde ho město nechá nastříkat. A kdyby existovaly jiné způsoby likvidace plevelů, přivítáme to,“ shodli se účastníci diskuze.

Nešťastná náhoda

Podle místostarosty Náměště Jana Kotačky vše vzniklo nešťastnou náhodou. „Už jsme to řešili. Pracovník služeb města, který roundupoval onen konkrétní den, se spletl a herbicid použil i v ulici, kde jsme byli s obyvateli předem domluvení, že ho tam na chodníky dávat nebudeme. Stala se chyba, je to lidské, pracovníkovi jsme zdůraznili, ať si příště dá pozor,“ reagoval.

Seznam ulic, kde město nechává stříkat herbicid, radnice sepsaný nemá. „Je to u nás na zvyku, lidé už to dobře znají,“ řekl Kotačka.

Pára není tak účinná

Radnice by podle jeho vyjádření raději používala jinou technologii. „Bohužel například parní odstraňovače plevelů nefungují tak dobře, jak se občas někde píše. A není v lidských silách služeb města udržet chodníky a podobná místa bez plevelů za využití pouhé motyčky,“ vysvětlil.

Proto se v drtivé většině míst v Náměšti roundupuje. „Jsou to známé a zavedené ulice, kde o tom lidé vědí. Výjimky existují. Těmi jsou okolí školských zařízení, kolem řeky či záhonků,“ zmínil. Vedení radnice vítá každou iniciativu, kdy někdo přijde a řekne, že si obecní chodník před domem bude udržovat sám. „A kdyby takových aktivit přibylo, byla by to paráda. Ale jsme si vědomi, že to po lidech nemůžeme chtít. A tak to i bereme,“ uzavřel místostarosta.

Spory v USA

Roundup je takzvaný totální herbicid. Účinnou látkou je glyfosát. V USA se proti Roundupu vyrojily tisíce stížností. Stěžovatelé jsou přesvědčení, že je herbicid rakovinotvorný. Skupina přípravků pod tímto označením je při hubení plevelů nejrozšířenější na světě. Německý výrobce urovná spory odškodným ve výši 10.9 miliardy dolarů. Rozhodl o tom na konci letošního června. Odborníci v USA i v Evropě se dosud přou, zda glyfosfát obsažený v Roundupu je či není rakovinotvorný. Závazné stanovisko zatím neexistuje. Za Roundup dosud neexistuje plnohodnotná náhrada.