Reportáž z místa zveřejnil ve středu večer zpravodajský web CNN Prima News. Redaktor webu byl jeden z těch, kdo se objednali na testy, které měla organizovat společnost, jejíž odběrové místo vzniklo v hasičárně v Průmyslové ulici u ostravských Vítkovických železáren.

K situaci se pak na facebooku CNN Prima News vyjádřil v debatě také hejtman moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

"Společnost Anygence s.r.o. dodala do krajského systému informaci, že jejich denní kapacita je 819 odběrů pro auta ( z toho 546 pro indikace lékařů a 273 pro samoplátce) a 441 odběrů pro pěší (z toho 294 pro indikace lékařů a 147 pro samoplátce). Zatímco za celý minulý týden lékaři do tohoto odběrového místa neindikovali praktický žádné odběry (8 odběrů za celý poslední týden), tak během dneška poslali lékaři do tohoto místa 487 lidí. Tedy cca 2/3 uváděné kapacity. Proč takový nárůst? Ostatní místa byla dnes plně vytížena a odběrové místo Anygence s.r.o. bylo jediné dostupné. Shrnutí: Společnost Anygence s.r.o. fatálně selhala při první zátěži, kdy nezvládla otestovat ani 2/3 uváděné denní kapacity. Tuto kapacitu neudává kraj, ale přímo tato společnost. Jakékoliv pochybení kraje je nutné razantně vyvrátit," napsal zde hejtman ve středu v noci.

Zdroj: facebook.com