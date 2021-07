Pozor! Nebezpečí pádu. Množství reakcí vyvolal na sociální síti Facebook příspěvek Aleše Matouška. Poukazoval v něm na podle něj nevkusné a nevzhledné cedule, které nyní „zdobí“ areál hojně navštěvované zříceniny Děvičky na Pálavě.

Lidé se na facebooku rozčilovali kvůli cedulím na zřícenině hradu Děvičky na Pálavě. | Foto: Se svolením Aleše Matouška

Přidal několik fotek i video. „Na Děvičky chodím pravidelně, ale to, co jsem tam viděl, je hnus. Cedule přibité hřebíky do původních zdí či do stromů, to je vrchol. Nechápu, že nezvolili jiné řešení, třeba umístění na dřevěné kůly,“ okomentoval pro Deník Rovnost.