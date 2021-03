Příběh fiakristky Evy Klestilové ze Zádub – Závišína, která v Mariánských Lázních provozuje kočárovou dopravu, dojal spoustu lidí. Ti ji pomáhají, jak mohou. Někteří na transparentní účet posílají peníze, jiní přivážejí obilí, seno nebo jádro pro koně. Od státu doposud nedostala nic. Fiakristů je v České republice zhruba třicet.

Eva Klestilová s jedním ze svých koní. | Foto: Deník / Jana Bežáková

„Zatím jsem na koně nedostala ani korunu,“ posteskla si Eva Klestilová. „Nebýt dobrých duší nevím, co bych dělala.“ Přitom například ve Vídni dostávají fiakristé 250 eur na koně měsíčně. „Tolik bychom s ostatními fiakristy, kteří jsou na tom stejně jako já, ani nepožadovali. Kdybychom dostali měsíčně dva tisíce korun na koně, pokrylo by to alespoň z většiny potravu a veterinární péči,“ řekla.