Proud vody z hadice odplavil do kanalizace řasy i bahno. Dva chlapíci z AVE Ústí nad Labem totiž zrovna čistili bazének s vodotryskem a slunečními hodinami na Lidickém náměstí. V mřížce kanalizace, připomínající spíš železnou škatuli, se přitom povalovaly větve, nedopalky i kelímek od piva.

Vodní prvky v centru Ústí

celkem za vodotrysky, fontány a bazénky obvod zaplatí kolem 1,42 milionu korun.

Za vodu: 350 tisíc

Za elektřinu: 350 tisíc

Za čištění: 720 tisíc korun

Čističi se nad tím ani nepozastavili, jen s pokyvováním vysvětlili, že v atriu magistrátu je to ještě horší. Odsud leckdy musejí vytáhnout dokonce i lavičku nebo zbytky od jídla. „Kuřecí kosti, lejna, papíry, zbytky jídel, střepy. Lidi tam naházejí všechno možné. Spodní prádlo, jehly a stříkačky a kdo ví co ještě. Kolikrát se z toho zvedá žaludek. Lidi si naší práce skutečně vůbec neváží,“ posteskl si Luboš Zajan, zatímco držel hadici a poctivě odstřikoval nepořádek ze dna. Potom se naklonil vedle gnómonu nad římské číslice vytesané do žulového ciferníku a začal proplachovat vnitřní část slunečních hodin.

„Občas do bazénků někdo hodí minci, ale ty většinou bezdomovci vytahají. Ale jsou tu i takové, do kterých padají pyl a listí ze stromů, a ty se pak kazí i bez přispění lidí. Na Lidickém náměstí je to například řada vodotrysků v bazénku u policejní budovy,“ pokračoval Zajan, který se svými kolegy čistí vodotrysky v centru města jednou za čtrnáct dní.

Centrální ústecký obvod přitom podle své starostky Hany Štrymplové vynakládá na vodní prvky celkově zhruba 1,42 milionu korun každý rok. „To nejsou jen vodotrysky, co vandalové ničí, ale i pítka, která mají sloužit k osvěžení. Místo toho jsou z nich popelníky a odpadkové koše, plivou do nich. Je to zmařená investice,“ zlobila se starostka Štrymplová.

Například v atriu magistrátu je kamera, ale ta nezaznamená tak velké detaily, v noci už vůbec ne. Vyhánět chuligány sem pak chodí služba z vrátnice magistrátu. „Už jsme tu zažili i takové, kteří si ve fontáně prali prádlo. Za znečištění ovšem strážníci blokovou pokutu zpravidla neukládají. Rovnou to posíláme k přestupkové komisi,“ přiblížil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Když se ve fontáně někdo cachtá, strážníci mu vysvětlí, že voda je chemicky ošetřená a ke koupání nevhodná, že by třeba dotyční mohli chytit vyrážku nebo další neduhy. „Kolikrát si v tom vymáchá nohy bezdomovec a pak tam malé dítě strká ručičku. Není to vhodné,“ varoval Novotný.

Podobně by svému dítěti raději nedovolila sahat do fontány ani ředitelka ústecké Krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. „Nejvíc by mu hrozila úplavice a žloutenka typů A a E. Přenášejí je výkaly,“ poznamenala.

Nejznámější případ nevhodného používání fontán se stal před zhruba šesti lety. Tehdy se ve vodotryscích na Mírovém náměstí cachtaly dvě Romky. Obnažovaly si u toho pozadí a podbřišek, při tom je zachytily kamery a fotoaparáty kolemjdoucích. Snímky a videa jsou dodnes velmi populární na sociálních sítích po celém světě.