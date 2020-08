Je vyrobena z kovu a dřeva a složili se na ni obyvatelé města v soukromé sbírce. Celkem jich na ni přispělo přes sto padesát. Lavička je sedmatřicátá na světě a celkem stála 300 tisíc korun. Slavnostního odhalování lavičky se zúčastnil i diplomat, překladatel a bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla, Michael Žantovský.

„Jsem velmi nadšená, protože zájem lidí o instalaci lavičky byl velký,“ sdělila organizátorka sbírky a projektu Lucie Poláková ze spolku Komunitní osvětové společenství. Částky, které nám lidé zasílali, se pohybovaly od 200 korun až po 50 tisíc korun. Celkem se nám tak podařilo vybrat 192 tisíc korun. Zbytek peněz pro výrobu a instalaci díla nám doplatila společnost Accolade, která má na starost chebský průmyslový park,“ vysvětlila Lucie Poláková.

Umělecké dílo se skládá z kulatého stolu, jehož středem vede kmen lípy, a dvou křesel. Na nich jsou připevněna skleněná srdce a zelení šneci. Na stole je pak česky a anglicky vyrytý nápis: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Na náměstí byla lavička umístěna proto, že v roce 1990 tady na jeho příjezd čekali lidé v hustém dešti a pak se s ním přívětivě vítali.

„Lidé se často pozastavují nad cenou této lavičky a ptají se mě, proč stála 300 tisíc. Pro vysvětlení uvádím, že se jedná o umělecké dílo, je tam autorská licence, ale hlavně část z výtěžku jde na nadaci Vize 97, která například spolupracuje na spotech proti rakovině tlustého střeva,“ poznamenala Lucie Poláková.

„Nevím, proč tu musela být zrovna Havlova lavička, je tolik lidí, kteří by si takové dílo zasloužili,“ uvedla turistka Marie Sýkorová z Aše. „Mně se lavička moc líbí, mohla tu být už dávno,“ řekla zase Kateřina Malá ze Sokolova.

Na sociálních sítích zažehla lavička diskuzi. Mnoho lidí s nápadem nesouhlasí a to i přes to, že ji zaplatili, jen ti, co ji v Chebu chtěli.

„Viděla jsem komentáře na sociálních sítích, ale raději jsem tam nic nenapsala. Sama s lavičkou nesouhlasím, myslím, že prezident Václav Havel, ač byl prvním českým prezidentem, nemá s naším městem tolik společného, aby tu lavičku musel mít. A ne se všemi jeho názory jsem souhlasila," uvedla Jaroslava Sýkorová z Aše.

„Je pravdou, že je hodně lidí, kteří s lavičkou nesouhlasí a nemají rádi pana prezidenta Havla. Podle mého už tu lavička mohla být dávno. Je to krásné posezení, které podle mého na náměstí patří. A navíc mě těší, že se o lavičku zasloužilo tolik lidí," podotkla Eva Strádalová z Chebu.

Instalace lavičky nebyl vůbec jednoduchá, výrobci lavičky se museli poprat se svažitým terénem.

S myšlenkou pamětních míst věnovaných bývalému prezidentovi přišel český velvyslanec ve Spojených státech amerických Petr Gandalovič, který oslovil architekta a designéra Bořka Šípka s žádostí, aby vytvořil veřejné umělecké dílo inspirované osobou a demokratickými ideály zesnulého prezidenta Václava Havla. Šípek v roli hlavního architekta správy Pražského hradu pracoval v letech 1992–2002 na obnově hradních interiérů a věnoval nespočet uměleckých děl svému blízkému příteli, prezidentu Havlovi, který v dokumentu Občan Havel autorů Pavla Kouteckého a Miroslava Janka vyslovil přání, aby si ho lidé s designem a uměleckými artefakty Bořka Šípka podvědomě spojovali.