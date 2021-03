Ač Daniel Z. (21) dobře věděl, že je nakažen virem HIV a při nechráněném pohlavním styku může touto smrtelnou nemocí nakazit své sexuální partnery, opakovaně spal bez ochrany se dvěma dívkami. Oběma připravil řadu bezesných nocí a sobě trestní stíhání. Teď stanul před plzeňským městským soudem. Hrozilo mu až osm let vězení, ale vyvázl s podmínkou.

Vyučený zedník Daniel Z. se vloni v únoru dozvěděl, že je HIV pozitivní. Ač byl poučen, jak se má chovat, aby nikoho nenakazil, hledal si sexuální partnery. Přes internetovou seznamku se tak seznámil i s pohlednou tmavovláskou z Plzně, které v té době bylo 17 let. „Nejdřív jsme si psali, pak jsme spolu začali chodit. Věděla jsem, že je bisexuál,“ řekla Deníku slečna, která s mladíkem měla v březnu 2020 minimálně pětkrát nechráněný sex. „Když jsem se dozvěděla, že je HIV pozitivní, byla to hrozná rána. On sám mi nic neřekl. Dodnes se mi ani neomluvil, to udělala jeho maminka. Smiřovala jsem se už s nejhorší variantou. Naštěstí to dopadlo dobře,“ uvedla dívka s tím, že chvíle hrůzy, které při čekání na výsledky testů prožívala, jsou nepopsatelné. „Úplně mi to změnilo život, je to hodně drsná zkušenost,“ dodala. Obžalovaný po skončení soudu sám kontaktoval Deník s tím, že se dívce chtěl omluvit, ale nedostal šanci. Dívka si ho totiž zablokovala na sociálních sítích.

Podle obžaloby měl poté opakovaně nechráněný sex s teprve 15letou dívkou z Moravy. I ta měla obrovské štěstí, nenakazila se.

Mladík, jehož k soudu doprovodil jeho nynější životní partner, nezapíral. „Jsem vinen vším, co je v obžalobě. Mrzí mě to,“ řekl Daniel Z., který se podle svých slov polepšil. Přestal brát drogy a začal se léčit. Zatím ho ještě živí partner a rodiče, ale už si hledá práci.

Protože čin částečně spáchal za nouzového stavu, hrozilo mu za šíření nakažlivé lidské nemoci až osm let vězení. „Obžalovaný jednal zcela bezohledně,“ konstatovala předsedkyně senátu Miriam Kantorová, podle níž není jeho zásluha, že se dívky nenakazily. Daniel Z. ale dostal šanci, když vyvázl s šestnáctiměsíčním trestem, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 30 měsíců. Zároveň musí oběma poškozeným uhradit nemajetkovou újmu ve výši 20 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný.