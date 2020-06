Jak uvedla kurátorka sbírky dokumentující současnost Kateřina Vavrušková, artefaktů zatím přibylo spíše od „známých“ zdrojů, než od široké veřejnosti. Možná ale proto, že je sbírka teprve v samém začátku. Nápad vyšel přímo z její pozice.

„Zaznamenávám, co se děje v regionu, spravuji sbírku dokumentace současnosti. Snažím se zachytit tu dobu pomocí plakáty, fotografií a podobně. Až někdy bude někdo o této době pátrat, tak aby měl co nejvíce artefaktů,“ podotkla.

Třebaže se nedá očekávat, že bude pátrat o koronaviru někdo hned příští rok, vznikne sbírka, která se představí třeba až za deset let – ostatně takové události se připomínají většinou u příležitosti kulatých jubileí. „Dost často se vracíme k událostem při jejich kulatých připomenutích, třeba u příležitosti sametové revoluce, výročí vstupu Kutné Hory do UNESCO a podobně,“ řekla.

Nutno ale podotknout, že sbírkový fond nebude tvořit pouze sestava plakátů, ale také různé obrázky, které se objevily v kyberprostoru. „Snažila jsem se v rámci republiky takzvaně postahovat, co se kde objevilo, jaké letáky k opatřením a podobně. Zatím máme vše v digitální podobě,“ řekla Kateřina Vavrušková. Poté se bude pro potřeby případné expozice převádět do tištěné či fotografické podoby.

Zkrátka nepřijde ani humor v době koronaviru. „Známí mi nabízeli veškeré vtipy a zkazky kolem viru, včetně memes, které se šířily přes sociální sítě,“ řekla kurátorka. „Každý má své zdroje, bereme vše a budeme se je snažit archivovat,“ podotkla. Pokud se chcete přidat i se svým archivem, můžete jí poslat vše na její e-mailovou adresu: vavruskova@cms-kh.cz.

Sousední Muzeum Podblanicka na Benešovsku zatím o takové sbírce neuvažovalo, ale poslední slovo to není. „Proč ne, může to být docela zajímavé,“ odpověděl na dotaz, zda se mu tento nápad líbí, ředitel muzea Radovan Cáder. Podle jeho slov má tato sbírka své místo. „Určitě to bude jednou zajímavá kapitola, která se dá hezky prezentovat. Když to přeženu, tak na podobném principu se dnes pořádá výstava o baroku – určitě tam nepominete morové rány,“ řekl.

Koronavirus podle jeho slov zásadně ovlivnil každodennost. „Je ale otázka, jak se k tomu postavit. Tam, kde se věnují dějinám medicíny, to bude silnější téma, než u muzea, kde se věnují každodennosti,“ dodal Radovan Cáder.