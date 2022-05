Kromě policistů a dvou televizních štábů je ulice prázdná, jen za okny domů blikají televizní obrazovky. „Já jsem přijel až kolem třetí. To už tady bylo zapáskované. Podrobnosti nevím, nikdo nás tam nepustil. Nemohl jsem se tam dostat ani vlastním autem. Co se tu stalo, jsem se dozvěděl až z médií,“ říká muž žijící v sousedství místa činu, který se v pyžamu vyklonil z okna svého bytu.

Hádku partnerů ukončily smrtící výstřely. Byli to normální lidé, reagují sousedé

V řadovém domku syn zabil svého otce, bratra a sestru. Muž prý rodinu víceméně znal, situaci však nechce příliš rozebírat.

„Já jsem toho syna znal jako normálního člověka. Co se tam stalo, nevím, jestli to byl nějaký zkrat. Více jsem znal jeho otce, byl o pět let starší, měl kolem padesáti šesti sedmi. Ale ty děcka až tak ne, já se o ně moc nezajímal,“ doplňuje obyvatel sousední uličky.

Ze situace je nervózní. „Vůbec nevím, co se děje, že tu ještě policisté jsou. Střídají se tu, přibývají. Ze začátku tu bylo i několik sanitek, hasiči. Znepokojuje mě, že tu pořád stojí policisté. Je to takové divné,“ dodává muž, který podobnou tragédii v Kostelci nepamatuje.

O den později, sobota dopoledne. Městečko žije obvyklým ruchem, včerejší tragédii v centru na první pohled nic nepřipomíná.

„Já tu bydlím, ty lidi ale vůbec neznám. Vím jenom, co jsem četla na internetu,“ říká zákaznice, která přichází z místní samoobsluhy ke svému kolu. Ulice Přemyslovka leží stranou běžného dopoledního ruchu. Že se v domě v řadové zástavbě, který stojí na dohled od památníku Petra Bezruče, včera stala tragédie, připomínají pouze dveře zapečetěné policejní páskou a elektronická svíčka na rohožce před nimi.

„Já jsem znala jenom jejich otce. Když jsme se potkali, pozdravil, ale znali jsme se jenom od vidění,“ říká starší žena, která právě učí své vnučky jezdit na kolečkových bruslích.

Jen zprostředkované informace o rodině má starší žena žijící několik desítek metrů od místa tragédie. „Když o nich mluvila moje známá ze sokola, připadalo mi to, že jsou hrozně divní. S nikým se nekontaktovali, jen jí nadávali. Nesměla mít kočku, vadil jim i její pes, ale toho si ubránila, že s ním žije dvacet let. Má známá si na ně stěžovala, že neumí pozdravit, hledají jen záporné věci, které by jí vytkli,“ říká seniorka.

Tragédie za tragédií

Podle další ženy ze sousedství rodinu stíhaly tragické události již v minulosti. „Jejich nejstarší syn se oběsil, maminka měla psychické potíže, vzala si život. Otěže rodiny převzal tatínek, protože mu zbyly ještě čtyři děti,“ popisuje žena středního věku.

„Když se to tu včera začalo sjíždět, Myslela jsem si, že nám konečně dorazily solární panely. Jenže potom tady byl šrumec, naši pejsci začali bláznit, páni od policie začali zvonit, vyptávat se, jestli o něčem nevíme. Moje tchyně byla na zahradě, ale neslyšela vůbec nic,“ líčí události pátečního odpoledne.

Pro zmíněnou sousedku byla událost šok, čin si vysvětluje jako zkrat. „Venku před autem prý zůstal ležet táta. Přijel z práce s nákupem a chytil to. Co je nejhorší, on podřezal i jejich pejska. Byl to kavalír king charles španěl. Viděla jsem, jak ho tady nesli,“ dodává. Z rodiny zůstala naživu jediná dcera zavražděného otce.

Podle policejní mluvčí Marie Šafářové kriminalisté na případu stále usilovně pracují. „Prošetřují veškeré okolnosti a souvislosti této tragické události. Zadržená osoba byla umístěna v policejní cele,“ sdělila.