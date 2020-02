Jak šel čas: Nad ránem 3. října loňského roku otřásl Lenorou výbuch. Následně začal hořet dům s číslem popisným 31.

V bytovém domě zemřel jeden z jeho nájemníků, další zranění byli odvezeni do nemocnice.

Evakuováni byli i obyvatelé z dalších dvou bytovek.

Poškozený dům musel být zbourán, nájemníci přišli nejen o své věci, ale i o střechu nad hlavou.

Poničeno bylo i několik bytů v sousedních bytovkách.

Svatopluk Pevný s manželkou zůstal i přes Vánoce v rodinném domku u svých dětí. Do bytu se od osudného rána 3. října zpátky nenastěhoval. „Nejprve jsme odstraňovali škody po výbuchu sousední bytovky a požáru. Uklízeli v naší bytovce, odborná firma provedla sanaci. Pak jsme se rozhodli, že rovnou zrekonstruujeme to, na co jsme se chystali před neštěstím. Vrátíme se do komplet opraveného bytu,“ řekl.

Dům s číslem popisným 31 byl výbuchem a požárem zcela zničen. O jeho odstranění se postarala firma z Tábora. V tuto chvíli to vypadá, jakoby na místě nikdy nestál. Nejen o bydlení, ale naprosto o všechno přišli Václav Kalista s manželkou. „Už brzo budeme bydlet zase ve svém. Mimo Lenoru. Rozhodli jsme se, že si koupíme domeček nedaleko,“ řekl pro Deník.

U dcery v domku zůstává také paní Ludmila Karpfová s manželem. Chtějí v Lenoře zůstat a pronajmout si bezbariérový byt. Tedy poté, co obec Lenora odkoupí a následně opraví část zdravotního střediska na bytové prostory.

Odkoupení bývalého zdravotního střediska v Lenoře by měli příští týden schválit zastupitelé. Plánují v něm mít byty dva. „Podali jsme už i žádost o stavební povolení,“ uvedl Antonín Chrapan, starosta Lenory. Ze sbírkového konta, které obec zřídila ihned po neštěstí, už bylo rozděleno mezi obyvatele, kterým požár zničil nebo i poškodil byty, 1,1 milionu korun.