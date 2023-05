O jeho stavu se mluvilo jako o neměnném. To ale platilo jen do jara roku 2018. V té době se policisté již několik měsíců snažili vyřešit podivné přepadení banky v Ostravě-Porubě, které se odehrálo v prosinci 2017. Lupič si tehdy odnesl 164 tisíc korun. Prověřili všechny možné stopy, sítě rozhodili i v ostravském podsvětí. Nic konkrétního ale nezjistili. Proto se rozhodli v březnu 2018 zveřejnit výzvu v médiích.

Zdroj: se svolením Policie ČR

„Dne 19. 12. 2017 kolem 11.45 v Ostravě-Porubě neznámý muž vstoupil do pobočky banky. Pod pohrůžkou střelné zbraně požadoval vydání peněz. Pracovnice na přepážce peníze vydala a muž z místa odešel. Tvář se snažil krýt oděvem,“ uvedla tehdy policie, která přidala i videozáběry ze samotné banky i z útěku lupiče. Odezva byla minimální a policie pokračovala v pátrání.

Sním, či bdím?

Záběry se nakonec dostaly ke zkušenému kriminalistovi, který dlouho nemohl uvěřit tomu, co vidí. Charakteristické pohyby a způsob rychlé chůze mu totiž připomněly Radima V., kterého v minulosti vyšetřoval. Jelikož ale věděl, co se Radimu V. před roky po skoku z policejní budovy stalo, chvíli váhal, než se svěřil kolegům. Bál se totiž jejich posměchu. Jeho teorie totiž vypadala šíleně. Nakonec jim o svém podezření řekl.

Policisté si Radima V. proklepli a nestačili se divit. Jeho stav se zázračně zlepšil (nebo dokázal zmást lékaře a znalce). Vyšlo také najevo, že má skutečně na svědomí porubskou loupež.

Následovaly nové posudky s nečekaným zjištěním. Experti konstatovali, že došlo k obratu, a to v podobě částečné obnovy mozkové tkáně. Radim V. putoval před Okresní soud v Ostravě, který mu za bankovní loupež vyměřil šest let vězení.

Tím to ale neskončilo…

Obnova procesu

Státní zástupce David Bartoš, který v roce 2014 žaloval u soudu lupičskou skupinu, v roce 2020 požádal Krajský soud v Ostravě o povolení obnovy procesu s Radimem V. Senát během jednání vyslechl hned několik znalců i Radima V. Ten prohlásil, že o loupežích z let 2012 a 2013 nic neví.

„Vím jen to, co mi řekla máma. Co se stalo, co jsem měl udělat. Nevím, jestli jsem to udělal. Mám problémy s pamětí, mám problémy s léky, změnili mi léky, pořád na mně něco zkouší. Trpím nespavostí, necítím se dobře. Mám kolapsy,“ řekl tehdy Radim V., jenž při výpovědi působil nepřítomným dojmem. Soud obnovu povolil.

V roce 2022 podal státní zástupce ke Krajskému soudu v Ostravě novou obžalobu, která se týkala účasti Radima V. na loupežích z let 2012 a 2013. Obě strany nakonec uzavřely dohodu o vině a trestu, kterou nedávno předložily soudu. Výsledkem byl souhrnný sedmiletý trest za loupeže z let 2012 a 2013 a přepadení banky z prosince 2017. Soud dohodu prostudoval a během hlavního líčení schválil.

Co se stalo v letech 2012 a 2013



Radim V. byl členem gangu, který si od června 2012 do dubna 2013 na své konto připsal třináct přepadení. Cílem byly mimo jiné banky, pošty a herny v Moravskoslezském kraji. Pachatelé získali přes půl milionu korun. Násilníci maskovaní šátky, kapucemi a kšiltovkami se objevili na Ostravsku, Frýdecko-Místecku a Karvinsku.



Při prvních zločinech použili k přepravě kola a k zastrašení kuličkovou pistoli. „Začínali amatérsky. Později si ale opatřili plynové pistole a dokonce střelbyschopnou zbraň. Kvůli rychlému přesunu si půjčovali vozidla, kterými nahradili jízdní kola,“ popsal vývoj lupičského gangu státní zástupce David Bartoš s tím, že při posledních výpravách již používali auto VW Passat.



Jednou z obětí se stal pracovník směnárny z Frýdecko-Místecka. Sledovali ho z práce až k jeho domu, kde se na něj vrhli. Škrtili ho a k hlavě mu přikládali paralyzér tak dlouho, až upadl do bezvědomí. Místo očekávané mnohatisícové tržby si však odnesli jen hotovost a věci za tisíc korun.



Tři muži byli v roce 2014 odsouzeni k pěti, devíti a dvanácti rokům vězení. Spravedlnosti nakonec neunikl ani Radim V. S několikaletým zpožděním mu soud vyměřil souhrnný sedmiletý trest.