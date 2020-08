Spojuje je věk i podobný osud. Koupaliště v Březí na Břeclavsku a v Moravském Písku na Hodonínsku jsou v provozu už pětačtyřicet let bez jakýchkoli zásadnějších oprav. Zatímco v Březí přivítali první plavce až o první červencové sobotě, vedení Moravského Písku se rozhodlo neotevřít vůbec.

Důvodem jsou náročné a zdlouhavé přípravy, do kterých zasáhla pandemie koronaviru. „Máme starší koupaliště, kterému nestačí jen vyčistit bazénovou vanu, připravit strojovnu, napustit vodu a zahájit provoz. U nás se začíná s přípravami už na konci března. Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru to však nebylo možné. Nevěděli jsme, co bude a nechtěli jsme do zprovoznění koupaliště za nejistoty sypat stovky tisíc korun,“ sdělil písecký starosta Leoš Filípek.

Právě peníze jsou tím, co oběma obcím chybí. Jak starosta Filípek, tak i starosta Miroslav Vymyslický z Březí, se shodují, že bez nákladných investic a kompletní renovace je do budoucna provoz koupaliště v ohrožení. „Ročně na provoz obce dostáváme dvacet milionů korun. Nemůžeme si tedy logicky dovolit opravit koupaliště za šedesát milionů tak, jako třeba Mikulov. Ono totiž uvést koupaliště do provozu není jen o napuštění vody. Nemalé peníze stojí i technika, dávkování chloru, sledování kvality vody, čištění, natírání, údržba areálu. Vše musíme dělat ručně, na vše musí obec uvolnit zaměstnance,“ přiblížil starosta Vymyslický.

V Moravském Písku si před třemi lety dokonce nechali zpracovat studii na obnovu koupaliště. „Šlo skutečně jen o základní opravy. Tedy o filtry a technologické úpravy s tím, že bazén by zůstal původní. Jen toto by nás vyšlo na sedmnáct milionů. Na to naše obec nedokáže našetřit. Nehledě na to, že potřebujeme najít peníze na zásadnější věci – třeba přístavbu školky,“ prozradil Filípek.

Otázkou, jak do budoucna naložit s kostlivcem ve skříni, který je otevřený pouze pár měsíců v roce, se tak budou zabývat jak zastupitelé, tak i obyvatelé. „Jde o zásadní věc, o které bychom měli rozhodnout společně. Možná i prostřednictvím ankety. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby vznikl například sportovní areál třeba i s koupalištěm, který by bylo možné využívat celoročně,“ naznačil starosta Březí.

Oba dva zástupci obcí se pak shodují, že koupaliště nechají v provozu, pakliže náklady na jeho provoz nepřesáhnou příjmy. „Již nyní je třeba si upřímně říct, že koupaliště na sebe nevydělává. Sice jde o službu občanům, nicméně více než místní ji využívají přespolní a turisté. Obstát bude čím dál těžší, konkurence je totiž obrovská - nedaleký Aqualand Moravia v Pasohlávkách i nově zrekonstruované koupaliště Riviéra v Mikulově," poznamenal Vymyslický.

Koupalištím v menších obcích zasadil kudlu do zad trend bazénů, které si lidé pořizují na vlastní dvory a zahrady. „Naši mají bazén, takže s dcerkami chodím k nim. Je to ale šílené, když se podívám na mapy, snad každý druhý dům má vlastní bazén! Pokud ale koupaliště, pak bych raději volila menší v obci,“ zmínila Michaela Malíková z Hodonína.

Menším koupalištím dává přednost i Denisa Tomková z Lanžhota. „Co se týče budoucnosti malých koupališť, myslím, že určitě mají své příznivce. Já mám radši menší koupaliště, kam nechodí tolik lidí. Člověk tam má víc soukromí. Takové je třeba koupaliště v Dubňanech – není moc velké, nebývá tam tolik lidí, není tam ani drahé vstupné. Působí to tam na mě útulně. Jezdíme ale také občas na koupaliště do Hodonína. To je zase moderní se spoustou atrakcí – skokánek, skluzavka, tobogan, vodní vír, vlnobití a tak. Na tyto atrakce rád chodí manžel, zrovna dneska se tam chystáme. Jinak máme rádi i přírodní koupání v jezerech a rybnících, kde je čistá voda, těch ale tady v okolí bohužel moc není,“ okomentovala mladá žena.