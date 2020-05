Vyšetřování tragedie potvrdil policejní mluvčí Bohumil Malášek. „Vyšetřujeme dopravní nehodu šestačtyřicetiletého motocyklisty ze Znojemska. Nehoda se stala před několika dny a muž na místě zemřel,“ sdělil ve čtvrtek policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že motorkář jel na Ducati pravděpodobně příliš rychle.

Nález motocyklisty zaskočil starostu Krhovic Martina Majora. „O tom skutečně nic nevím. Faktem je, že v té zatáčce stále někdo ze silnice vylétne. Je to celkem časté,“ konstatoval Major.



Motorkáři jsou podle statistik nejzranitelnější skupinou řidičů. Často ve vysokých rychlostech hazardují se svým životem. To se mohlo stát i nyní. „Při nehodě pak většinou do něčeho narazí, ale nejsou tak chráněni jako řidiči v autech. Pravděpodobnost smrti je pak mnohem větší,“ nastínila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.