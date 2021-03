Fakultní nemocnice Plzeň povolila Pavlu Hlávkovi, aby navštívil svoji velmi vážně nemocnou matku na covidovém oddělení. Muž vstřícné gesto podle nemocnice zneužil k tomu, aby natočil video, v němž obviňuje zdravotníky z velmi závažných věcí včetně toho, že nechávají pacienty umírat. Na video, šířící se po sociálních sítích, reagovala nemocnice podáním trestního oznámení. Policie Deníku potvrdila, že se záležitostí již zabývá.

Hlávka na covidovém lůžkovém oddělení FN Plzeň Bory, kam byl vpuštěn po dohodě s ošetřujícím lékařem jako osoba blízká velmi vážně nemocné ženy, nahrával personál i pacienty, a to bez jejich vědomí i souhlasu. Nahrávky následně sestříhal a zveřejnil. „Vidíte všude ty mrtvé na chodbách? Ta lůžka na chodbách?“ ptá se Hlávka na videu ironicky při cestě za matkou. Ve svých vyjádřeních pak přitvrzuje. „Vyloženě čekají, až bude někdo umírat a pak vás tam milostivě pustí, abyste se mohli rozloučit. Oni to mají jako národní sport,“ říká na záznamu, kde opakuje, že dovnitř by se nikdy nedostal, kdyby jeho matka neumírala. Lékaře se snaží přesvědčit, aby ženě podali léky, které si přeje. Jejich argumenty, že to nelze, nebere v potaz. „Oni ti to nedají, radši nechají lidi umřít,“ pronáší ve videu, které budí emoce.

Rozhořčení vyvolalo Hlávkovo video nejen ve Fakultní nemocnici, ale i v jiných zdravotnických zařízeních. FN se proti vyjádřením bude bránit. „Pan Pavel Hlávka šíří nepravdivý údaj o zabíjení nemocných, což může značnou měrou ohrozit vážnost Fakultní nemocnice Plzeň u občanů. Ve videu několikrát obvinil zaměstnance FN Plzeň z trestných činů. Svými nepravdivými výroky mohl úmyslně způsobit nebezpečí vážného znepokojení části obyvatelstva,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a dodal: „FN Plzeň postupuje při léčbě pacientů (nejen s onemocněním COVID-19) s maximální péčí a v souladu s nejnovějšími doporučeními odborných společností. Zdravotníci jsou (stejně jako mnoho dalších občanů ČR) již fyzicky a psychicky vyčerpaní, ale přesto odvádí 100 % výkon ve prospěch pacientů. O to více pak cítí velkou frustraci, pokud jim lidé nedůvěřují a snaží se mnohdy i silou donutit odborníky k jinému druhu léčby či péče a berou tzv. “zákon do vlastních rukou“. FN Plzeň z výše uvedených důvodů podává na Policii ČR trestní oznámení pro podezření na protiprávní jednání pana Pavla Hlávky.“

„Policie se případem zabývá,“ potvrdila ve čtvrtek odpoledne plzeňská policejní mluvčí Veronika Hokrová. Šetření je ale na začátku, zatím nebyla stanovena ani případná právní kvalifikace trestného činu.

Hlávka odvysílal reportáž ve vysílání kontroverzního internetového rádia, jehož filozofií má být „svoboda slova, hledání pravdy, zakázaná a kontroverzní témata, příležitost pro všechny s možností se vyjádřit či reagovat“. Podle webu Manipulátoři, jehož cílem je vyvracet hoaxy, jiné dezinformace, výroky politiků a falešné výroky, jde ale o rádio, které šíří často různé dezinformace, konspirace a i ruskou propagandu.