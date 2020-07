Jak potvrdil mluvčí středočeských hasičů, Jaroslav Gabriel, hasiči uchránili hodnoty za deset milionů korun. "Příčina je zatím neznámá. Hasiči pracují hned se dvěma verzemi, požár mohla způsobit například technická závada na akumulátoru elektrokoloběžky nebo na osvětlení. Obě možnosti vyšetřovatelé nadále prověřují," potvrdil Jaroslav Gabriel.

Z objektu domova důchodců bylo v sobotu odpoledne evakuováno přes sto lidí, z toho 97 klientů domova. Evakuace byla ztížena i kvůli jejich zdravotnímu omezení.

Nikdo nebyl zraněn, pouze jedné ženě se udělalo nevolno. Oheň se z chodby dál do budovy nerozšířil. Hasiči prostory odvětrali přetlakovou ventilací a do večera se klienti navrátili do svých pokojů.