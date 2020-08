Každým dnem přibývají na pražském trhu volné kanceláře. Firmy nabízejí aktuálně nevyužívané prostory, na něž mají uzavřené několikaleté nájemní smlouvy, dál k podnájmu. Nejde přitom o žádné zaprášené „kamrlíky“, ale o moderně vybavená pracoviště v novostavbách administrativních center.

Praga Office & Garden v Karlíně. | Foto: Scott & Weber

"Původně jsme měli pracovat z domova do září, teď nám home office prodloužili do konce roku. Do kanceláří se hned tak nevrátíme, možná už nikdy,"vypraví Karel, který pracuje pro pražskou pobočku nadnárodní potravinářské firmy.