„Mrzí mě, že se od mnohých konkurentů rozjíždí i politická a mediální hra. To, že onemocnění covid-19 může mít bezpříznakový průběh, je prokázaný fakt. Neměli bychom hrát politickou kartu s tím, že člověk někoho ohrožoval, když nemá ponětí o tom, že by mohl být nemocen,“ napsal na sociální sítě ve středu po poledni Hlubuček, do jehož gesce v Radě hl. m. Prahy patří i bezpečnost. Hlubuček se brání nařčení, že po Praze „trousil“ koronavirus.

Na Hřibovo vyjádření, že by k současnému problému s Hlubučkovou nákazou nedošlo, pokud by koaliční partneři souhlasili s online jednáním městské rady, zareagoval šéf zastupitelského klubu Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09): „Považujeme tato slova za malicherná a zbytečná. Aby rada hlavního města zasedala fyzicky je nutné, protože je zde celá řada palčivých témat.“

Kolega náměstek @p_hlubucek je nakažen nemocí covid-19. Přeji mu brzké uzdravení. Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly online, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 16, 2020

Pražská koalice se poslední dobou neshodla ohledně částečně uzavřeného Smetanova nábřeží, hádky probíhají také třeba kvůli družstevnímu bydlení. Sporů se snaží využít opozice v čele s ODS, která v metropoli vyhrála komunální volby v roce 2018. Předseda krajské stranické organizce Tomáš Portlík kauzu s nakaženým radním Hlubučkem glosoval s velkou nadsázkou takto: „Karanténa aktuálního obsazení Rady HMP bude mit dva efekty: 1) zjistí se, že kdo nic nedělá, nic konečně nezkazí; 2) bude velká 'legrace', až budou říkat, s kým vším se kdo setkal.“

„Slova pana primátora nebyly fér. V posledních třech měsících jsme si kvůli práci pro hlavní město sáhli na dno. Je to nepříjemnost, nešťastná náhoda. Ale dokazuje to, že virus jsme zatím neporazili. Máme v Praze ještě ohniska,“ okomentoval Hlubuček aktuální dění v rozhovoru pro Pražský deník.

Někteří kritici včetně Hřiba naznačují, že jste se choval nezodpovědně, když jste nenosil roušku.

Místnost, kde zasedá Rada hl. m. Prahy, je docela velká, takže nesedíme nalepení na sebe. Jednání trvalo sedm hodin, mezitím musíte jíst, pít… Online zasedání by bylo nemožné, protože když nemáte možnost osobního kontaktu, nemělo by to smysl. Rada musí věci projednávat, s kolegy je potřeba si občas některé sporné body vyříkat, musí se hlasovat, což technicky na dálku zatím není možné. Ale je problém, že najednou jsou všichni odborníci. Pravidla jsou nastavená ministerstvem zdravotnictví, otevřely se obchody, restaurace, restrikce se prostě uvolňují, to se nedá nic dělat.

Budete s primátorem celou věc nějak řešit, až se situace trochu uklidní?

Co mu na to mám říct? Mrzí mě to a kritika není od pana primátora vůbec fér. Přesně tuhle věc mu v rámci koalice vyčítáme – místo toho, aby pracoval pro Pražany, tak se snaží zviditelnit. Tuhle situaci využívá taky ke zviditelnění. Věnuje se vlastnímu PR. Asi mu řeknu: Zdeňku, pomohl sis? Zvýšilo to Pirátům pár procent v předvolebních průzkumech?

Tušíte, kde jste se nakazil?

Nevím, infekční jsem podle informací z hygienické stanice od soboty. Teď jde tedy o to, abychom využili metodiku trasování a zjistili, zda je někdo z mých kontaktů pozitivní. Ale od koho jsem se nakazil, což bylo pravděpodobně v minulém týdnu, se zjistit nedá. Jedině, že by se ten pozitivní člověk sám přihlásil. Ale absolvoval jsem o víkendu výšlap na Sněžku, kde bylo hodně Poláků. Byl jsem na valné hromadě společnosti Úpravna vody Želivka, kde seděli i starostové několika obcí. V minulém týdnu jsem děkoval za dobrou práci dobrovolným jednotkám hasičů z Prahy.

Váš postup pochválila také ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová jako příkladný. Co jste tedy dělal?

V pondělí v průběhu dne jsem se přestal cítit dobře, večer jsem si pak naměřil teplotu 37,8 °C. Zavolal jsem do soukromé laboratoře, která dělá testy, ať mi v úterý pošlou někoho na odběry. Test na protilátky vyšel negativně, stejně jako před týdnem. Večerní test metodou PCR však potvrdil, že jsem pozitivní na covid-19. Ihned jsem kontaktoval paní Jágrovou, abychom domluvili další postup. Inkubační doba je tři až pět dnů, takže se i kolegové musí nechat testovat opakovaně, protože je možné, že teď jim vyjde, že jsou negativní.

Jak se cítíte? Slyším, že občas zakašlete.

Příznaky jsou podobné jako u chřipky. Bolí vás hlava, kašlete. Neberu žádné léky, potřebuju to prostě „vyležet“, i když teď moc odpočívat nemůžu, když mi volají novináři (smích)… Teplotu jsem měl jen první den. Mám toho hodně, potřebuju nutně pracovat z domova, když mi to zdravotní stav dovolí (Hlubuček je zároveň starostou městské části Praha-Lysolaje - pozn. red.). Jen doufám, že se nákaza na magistrátu „nerozjede“, protože úřad musí fungovat dál.