Roboti místo lidí. Do deseti let zanikne třetina profesí, tvrdí brněnští vědci

/ANKETA/ Dělníky nahradí robotická ramena. Operátory umělá inteligence a účetní počítačové programy. Za oběť robotizaci a automatizaci dle vědců z Mendelovy univerzity v Brně padne třetina profesí. A to do deseti let. Nicméně netřeba panikařit. Vzniknou místa nová.

Roboti a práce - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock