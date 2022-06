„Dozvěděly jsme se to asi deset dní dopředu, byl to docela šok, ale ohromná čest a zkušenost. Dopředu jsme museli mít vymyšlené, které květiny budeme potřebovat. Pak už zkoušíte, jak k sobě budou sedět nejen barvou, ale i strukturou, “ říká osmnáctiletá Karolína Beranová.

Pražský hrad dal hradecké škole volnou ruku s jedinou podmínkou. „Požadavek zněl, aby tam nebyly karafiáty a gladioly,“ říká Milan Jedlička. „Nakonec jsme použily vínovou eustomu, růžovou trsovou růži, bílou frézii, hlaváč, trachelium, třezalku, šater nebo blahovičník,“ vyjmenovává Karolína Beranová.

Do Prahy se dívky vydaly v pondělí. „Přivezly jsme si vlastní květiny a veškeré vybavení. Na Pražském hradu mají speciální místnost na přípravu květin, vazárnu. Je vybavená chladícím boxem na květiny, pracovními stoly a vším potřebným,“ vzpomíná na mimořádný zážitek Julie Kratěnová a přiznává, že důležitý úkol provázela i tréma: „Ze začátku se nám trochu klepaly ruce, ale postupně jsme se do toho dostaly, a pak už to šlo dobře. U každé květiny jsme si očistily stonky, srovnaly je na stůl podle jednotlivých druhů, a pak jsme mohly skládat kytici.“

Karolína Beranová a Julie Kratěnová ve vazárně Pražského hradu s učitelkou Lenkou Hlouškovou.Zdroj: Střední škola vizuální tvorby

Květinovou vazbu tvořily studentky den předem zhruba dvě hodiny. Pak už kytice svázaná z 80 květin a kombinující růžovou, fialovou a bílou barvu putovala do chladícího boxu, aby ji druhý den Miloš Zeman předal maďarské prezidentce při její první návštěvě České republiky v úřadu.

Tady přišla i chvíle napětí. Dívky sledovaly přímý přenos z nádvoří Hradu v televizi a doufaly, že barvy budou ladit s oblečením maďarské hlavy státu.

Detektivní pátrání

„Barevnost jsme volily podle vzhledu paní prezidentky. Dívaly jsme se předem na internet, jaké má vlasy a jaké barvy ráda nosí,“ líčí téměř detektivní pátrání Julie Kratěnová. Dívkám spadl kámen ze srdce, když se v záběrech televizních kamer objevila maďarská politička. „Měla světlý růžový kostýmek, nakonec k ní kytice seděla bezvadně. Byla to chvilka napětí, ale nakonec vše dopadlo úžasně,“ doplňuje svoji kamarádku Karolína Beranová.

Obě osmnáctileté dívky jsou ve třetím ročníku a studují vzdělávací program Branding floristiky. „Vybrali jsme studentky, u kterých víme, že jsou samostatné a že mají zkušenosti. Byly například na dvoutýdenní stáži v německých Brémách,“ vysvětluje ředitel Milan Jedlička.

Soukromá škola, kde se studují maturitní umělecké programy Branding design a Branding floristiky, už má s podobnými akcemi zkušenost. „Zdobili jsme třeba Senát, Poslaneckou sněmovnu nebo Evropský parlament v Bruselu. V roce 2019 jsme vázali pro Pražský hrad i kytici pro slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou,“ vzpomíná Milan Jedlička. A mimochodem obě dívky byly na Pražském hradu vůbec poprvé.