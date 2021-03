Situace přímo prekérní a řešitelná jediným způsobem. Vytáhnout další dvacetikorunu, vhodit ji do automatu a skokem se vrhnout ke klice vzdálených dveří, aby je závora opět nezměnila v neproniknutelnou bariéru. Takové řešení ale Správa železnic, která hlavní nádraží spravuje, odmítá a poukazuje na srozumitelný návod k použití, který se na něm nachází.

Svou zkušenost s toaletami na nádraží má například Ústečanka Eva Dvořáčková. „Byla tam nějaká paní bez zubů a křičela na mě, abych šla rychle ke dveřím, že už se to neotevře. Prý to má tři sekundy, kdy je to odemčené, tvrdila mi,“ vylíčila. Pak by ty dveře, podle toho, co se Dvořáčková dozvěděla od oné starší ženy, prý musela otevřít sama obsluha. „Taková ostuda. Někdo přijede vlakem na návštěvu, a než se dostane k míse, má to všechno v kalhotách. Byla jsem svědkem, jak maminka platila za sebe i dítě čtyřicet korun a nedostala se na záchod,“ popsala rozzlobeně.

Automat stojí mezi dámskými a pánskými toaletami. Když na místo dorazil figurant Deníku, po vhození mince v klidu uklidil peněženku do kapsy u bundy a klidně došel na svou stranu. Celé to mohlo trvat kolem deseti vteřin. Dveře se skutečně neotevřely.

Proškolená obsluha

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy tu mincový automat stojí přibližně dva týdny. „Za tu dobu, kdy je mincovník pro vstup na WC v provozu, zatím neregistrujeme žádnou stížnost. Odemčení dveří je nastaveno na deset sekund po zaplacení, čas se odečítá na displeji,“ uvedl.

Pro případ, že by cestující přesto z nějakého důvodu nestihl vstoupit na toalety včas, je součástí účtenky i QR kód, který umožní vstup pomocí čtečky v mincovníku. „Na zařízení je uveden návod. Abychom předešli případným nedorozuměním, doplníme ho ještě výraznějším provedením. V místě je také dozor WC, na který je možné se v případě problémů obrátit,“ podotkl Gavenda.

To se ale Evě Dvořáčkové nezdá. „Jestli je tam obsluha, tak asi dost špatně proškolená a automat mají špatně nastavený. Ať to zruší. Lidi potřebují na záchod rychle, nemají náladu u toho ještě studovat návod k použití, nebo sledovat displej mašiny, která je od vchodu daleko. A starší lidi si s technikou nerozumí vůbec,“ upozornila.

Deset vteřin

Nad problémem s toaletami na hlavním nádraží se pozastavila i starostka ústeckého centrálního městského obvodu Hana Štrymplová. „Je pravda, že třeba v obchodním domě Sever na to lidé mají alespoň deset vteřin. Dvacet korun a tři vteřiny, to je skutečně málo. Možná to bylo jen porouchané, nebo došlo k nedorozumění. Ale byla bych ráda, kdyby to nastavili na trošku delší dobu, kvůli starším lidem, nebo matkám s dětmi,“ zdůraznila.

Zároveň poznamenala, že v centru města výrazně chybí veřejné toalety. „Jistě, lze jít do obchodních center a restaurací. Ale co lidé, kteří to tu neznají? Vždyť i ve starém Římě veřejné toalety měli,“ dodala starostka.