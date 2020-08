Obviněného přivedla do soudní síně ozbrojená eskorta. Muž měl ovázané ruce i nohy, byl bosý, na sobě měl nemocniční pyžamo, neprůstřelnou vestu, helmu a roušku. S eskortou šel odevzdaně, novinářům neřekl ani slovo.

Jednání soudu trvalo necelou hodinu. Po skončení jednání policisté ještě obviněného doprovodili na toaletu a poté jej z budovy soudu vyvedli bočním vchodem.

Podle státního zástupce Michala Króla soud vyhověl jeho návrhu na vzetí do vazby ze dvou důvodů. „Protože obviněnému hrozí vysoký trest, je prvním důvodem pro vazební stíhání, obava z útěku obviněného. Druhým je pak obava z opakování trestné činnosti, popřípadě spáchání jiné násilné trestné činnosti,“ řekl novinářům po skončení jednání státní zástupce Michal Król. Za založení pořáru v domě a smrt 11 lidí je obviněn z vraždy a obecného ohrožení, za což může dostat až 20 let, výjimečný trest, ale i doživotí.

Zdeněk K. Je obviněn z toho, že v sobotu v podvečer polil dveře bytu v Nerudově ulici v Bohumíně, kde bydlel jeho syn, jeho matka, jeho přítelkyně a obviněného vnuk, polil benzinem a zapálil. V bytě právě probíhala oslava narozenin synovy přítelkyně a bylo tam 15 lidí, včetně tří dětí. Při následném požáru šest lidí uhořelo, pět nepřežilo skok u okna.

Obviněný se už hned sobotu polici k činu přiznal. Jelikož sám utrpěl zranění a je popálený, bude zřejmě umístěn ve vazební věznici s nemocnicí, takže pravděpodobně v Praze na Pankráci - více zde.

Přitěžuje mu také to, že z minulosti má už čtyři záznamy. „Nejde sice o nic více závažného, je tam nějaké nebezpečné vyhrožování, ale už to nasvědčuje tomu, že dotyčný by mohl mít sklony k agresi,“ prozradil státní zástupce Michal Król.

Návrat do normálu

Výškový panelový dům se v úterý začal probouzet k životu. „Během dneška chceme dům kompletně připojit na vodu, aby ti, kdo tam stále bydlí, měli alespoň studenou vodu,“ řekl v úterý ráno místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Dodal, že během zítřka by měla v domě opět fungovat elektřina a ideálně výtah. Zapojení plynu ale ještě chvíli potrvá. „V domě celou dobu bydlí asi třetina nájemníků. A vracet se chtějí i další,“ řekl Bruzl.

Náhradní bydlení město poskytuje čtyřem jednotlivcům, párům a jedné rodinu, kteří jsou ubytování v městském penzionu. Chtějí s okamžitě vrátit, jakmile to bude možné. Jsou ale i tací, kteří už v domě bydlet nechtějí - více zde.