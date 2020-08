Radní již dříve doporučili zastupitelům kraje, aby na svém jednání 3. září schválili vklad do této sbírky, a to 100 tisíc korun za každého zemřelého a 50 tisíc za každého, kdo byl při požáru zraněn.

"Veřejná sbírka dnes začíná. Moravskoslezský kraj získal od Ministerstva vnitra ČR potřebné osvědčení, aby ji mohl zahájit. Ti, kteří chtějí přispět, mohou peníze zasílat až do 15. 9. 2020 na účet 868686/2700," uvedla v úterý odpoledne mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Vše k tématu tragédie v Bohumíně najdete zde.

„Každý, kdo má rodinu nebo lidi, na kterých mu záleží, si umí možná aspoň trochu představit, kolik bolesti cítí všichni, kteří tady zůstali. Svého blízkého ztratili strašným způsobem, a úplně zbytečně, kvůli zlobě, vzteku a neschopnosti odpouštět. Vím, že peníze tuhle bolest neutiší, ale je to aspoň nějaká forma pomoci. Proto Moravskoslezský kraj zřizuje veřejnou sbírku, aby svou podporu, soustrast a sounáležitost mohli i svým příspěvkem vyjádřit všichni, kterých se událost sobotního podvečera dotkla,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

"Zasláním prostředků na sbírkový účet dárci vyjadřují souhlas se zveřejněním jejich jména a zaslané finanční částky. Potvrzení pro účely snížení daňového základu bude vystaveno na základě žádosti zaslané na adresu: ivana.vymetalova@msk.cz nebo miroslava.novakova@msk.cz," doplnila Birklenová.

Prosincová tragédie v Ostravě

Výše příspěvku, kterou by měl Moravskoslezský kraj do sbírky vložit, je určena stejným způsobem, jako v prosinci 2019 po střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava. Kraj ze svého rozpočtu přispěje do sbírky za každého zemřelého 100 tisíc korun a 50 tisíc za každého, kdo byl při požáru zraněn.

„Sobotní událost v Bohumíně je nejtragičtějším požárem v republice za posledních třicet let. Vždy, když jako hejtman stojím tváří v tvář podobným nešťastným událostem, uvědomím si, jak pomíjivý život může být. Vždyť před pár měsíci lidé přispívali do sbírky kvůli střelbě ve Fakultní nemocnici. Neuplynul ani rok a opět úplně zbytečně vyhasly další životy. Tentokrát mezi nimi byly i děti. Moc děkuji všem, kteří se rozhodnou do sbírky přispět. Lidská sounáležitost a upřímný zájem je jedním ze způsobů, jak se dá čelit zlobě a nenávisti,“ dodal v úterý hejtman Vondrák.