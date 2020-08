Sama bydlí ve třetím patře domu v Nerudově ulici, kde v sobotu v podvečer začal hořet byt. Zrovna se vracela domů, když si všimla bílého dýmu stoupajícího z jedenáctého patra na opačné straně domu. Zavolala hasiče.

„Syn šel na druhou stranu a volal na mě, že lidé stojí na balkóně. Operátorce do telefonu jsem to takto popsala: že lidé přelézají balkon. Jedna paní se ale bála a jen tam zmateně pobíhala,“ řekla Deníku svědkyně tragické události, která si vyžádala jedenáct obětí na životech – šest lidí, z toho tři děti, uhořeli přímo v bytě, dalších pět lidí z něj před požárem vyskočilo z okna. Na místě zemřel také pes.

„Policie dorazila asi do dvou minut a zatkla pána ve věku asi přes padesát. Policisté se jej přede mnou na místě ptali, jestli ten byt zapálil, a on jim na to úplně klidným hlasem řekl: ‚ano, zapálil‘. A když se ho ptali proč, pověděl: ‚Jen tak‘,“ říká žena, která na něj podle svých slov při této reakci začala křičet, zda je normální. „Ječela jsem, že tedy bydlí lidé a on si jen tak zapálí nějaký byt a nedbá na následky. Ihned jej brali do želízek a vezli na výslech,“ popsala žena sled událostí s dodatkem, že mělo jít o rodinné neshody.

Krátce poté měly dorazilt první jednotky hasičů. Podle oficiálních informací přibližně pět minut po ohlášení požáru. „Snad půl hodiny se však nic nedělo. Lidem v okně začínala hořet záda a vyskakovali ven. To je na tom to nejhorší. Čekáte, že vám někdo pomůže a jste bezmocní… Syn už na zasahující hasiče začal křičet, aby něco dělali. Dopadovou plachtu rozdělávali strašně dlouho,“ popsala žena situaci ze svého pohledu.

Dům v Nerudově ulici, v němž začalo hořet, je podle ní obyčejný panelák, avšak nyní s lehce pošramocenou pověstí. „Už před dvěma lety z něj vyskočila z dvanáctého patra jedna holka,“ podotkla Karin Šípková, jenž dlouho do večera nevěděla, co bude dál. Záchranné složky nakonec celý věžák vylidnily a lidé museli přespat jinde.