Jako první o tom informoval server Seznam.cz.

Clever Management dostal peníze v roce 2011, avšak dotační úřad ROP Střední Morava dodatečně zjistil, že kvůli porušení dotačních podmínek podporu získat neměla. Následně proto Mynářovu společnost letos v polovině března vyzval, aby celou dotaci vrátila. Ta to však neudělala.

A Vratislav Mynář nyní v rozhovoru pro Seznam.cz poprvé uvedl své důvody, s tím že dobrovolně peníze vracet nebude.

„Já s tím nesouhlasím. Budu do poslední kapky krve bojovat, protože jsem si na sto procent jistý, že pravda je na naší straně,“ uvedl Vratislav Mynář. Kvůli vracení dotace je podle svých slov připraven se klidně i soudit.

Poté, co firma ve stanovené lhůtě peníze nevrátila, zahájil dotační úřad s Clever Managementem takzvané daňové řízení. Vratislav Mynář neočekává, že by rozhodnutí po něm bylo jiné než to původní. Tedy, že bude jeho firma vyzvána, aby dotaci vrátila.

„Kolegové, co spolu chodí na obědy, neřeknou, že to bude jinak,“ prohlásil Mynář v rozhovoru.

A tak počítá s tím, že se bude dál bránit. Následné odvolání může řešit Ministerstvo financí a poté případně soud.

„Já se budu bránit všemi možnými prostředky,“ podotkl Mynář.

Zamlčeli některé informace?

O dotaci pro Mynářovu firmu se vedle dotačního úřadu zajímá také policie. A kancléř přiznal, že byl v této souvislosti už u výslechu. Vyšetřování zatím skončeno nebylo a ani nebyl nikdo obviněn.

Dotační úřad však dospěl k závěru, že dotace byla přiznána Clever Managementu neoprávněně. Zásadní spor se vede o to, zda Mynář a spol. v žádosti o dotace některé informace zamlčeli.

Na stavbu totiž nejprve získal v roce 2008 podporu spolek Chřibák od Ministerstva školství, šlo o 13 milionů korun, za něž deklaroval postavit ubytovnu pro sportovce. Jenže projekt byl dotažen pouze do fáze hrubé stavby a poté ho převzala společnost Clever Management.

Ta následně získala zmíněnou dotaci z EU, rozestavěnou budovu dokončila jako penzion. Úřad však dospěl k závěru, že projekt neměl být podpořen, protože už jednu dotaci (od MŠMT) získal. A že to žadatelé zamlčeli. To Vratislav Mynář odmítá.

„Ve formuláři jsme vyplnili pravdu: žadatelem je nový subjekt Clever Management. My jsme také uvedli, že na hrubé stavbě se původně podílelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Takže jsme nic neporušili a netajili,“ prohlásil kancléř.

Mynář: O dřívější dotaci jsem jim říkal

Vedoucí odboru kontroly a plateb ROP Střední Morava Dana Koplíková k tomu napsala, že firma musela uvést více údajů. Ve webovém formuláři byla podle ní záložka, kde měli napsat, zda má tento projekt vazbu na jiné projekty, na které šly peníze z evropských nebo státních dotačních programů.

Mynář však trvá na tom, že úředníkům dotačního úřadu opakovaně říkali, že stavba dříve získala dotaci z Ministerstva školství.

„Já byl minimálně dvakrát na jednání ve Zlíně, kde jsme jim tuto informaci řekli. Před samotným podáním žádosti proběhla dokonce i osobní prohlídka na místě za účasti úředníků z Regionálního operačního programu, kteří se přišli podívat, v jakém stavu ta hrubá stavba je. Tam tu informaci opět dostali,“ tvrdí Mynář.

Podle Koplíkové ale taková informace v dokumentech chybí.

„ROP Střední Morava v žádných písemných dokumentech neměl uvedenu informaci o poskytnuté dotaci z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy občanskému sdružení Chřibák v souvislosti s dotací pro Clever Management,“ uvedla Koplíková.

Daňová kontrola, kterou v této souvislosti úřad zahájil před několika týdny, ještě neskončila. Mynářová firma se k ní už vyjádřila. Ale její závěr lze očekávat nejspíše až koncem letošního roku.