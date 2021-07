Patrik Schick

Panenkův dloubák, Poborského lob a… od letošního roku Schickova paráda z půlky hřiště, kterou přepsal fotbalovou historii, to jsou tři památné momenty československého fotbalu v historii evropských šampionátů.

Nebylo to ale zdaleka jen o parádě proti Skotům, která do dějin vešla jako gól z vůbec největší vzdálenosti napříč všemi ME (46,44 metru). Schick byl postrachem soupeřových obran i v dalších zápasech, a byť čeští fotbalisté jsou už z turnaje doma, on je stále ve hře o titul krále střelců.

S pěti zásahy se dělí o první místo s Cristianem Ronaldem, přičemž ani jeden už další trefu nepřidá. Jeho nejbližšími pronásledovateli, kteří ještě mají šanci své statistiky vylepšit, jsou autor první branky proti Čechům Kasper Dolberg, Raheem Sterling z Anglie a jeho reprezentační kolega Harry Kane.

A jak se promítne povedený turnaj do jeho budoucnosti? Zatím třeba tak, že o něm složil song písničkář Pokáč, ale hlasitě na sebe upozornil i na fotbalovém trhu. Případný zájemce však bude muset sáhnout hodně hluboko do kapsy. V Leverkusenu má kontrakt ještě na čtyři roky a jeho aktuální tržní cena dle renomovaného serveru Transfermarkt (v přepočtu téměř 600 milionů korun), jistě nebude částkou, s níž by vestfálský celek byl spokojen.