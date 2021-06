„Byl to náš nejslavnější zápas v nároďáku,“ vzpomíná střídající žolík a střelec vítězného gólu Vladimír Šmicer.

Po dvaceti minutách to přitom vypadalo na ostudný debakl - Češi prohrávali 0:2. Po gólech Boumy a van Nistelrooije se to na trávě hemžilo jen samými holandskými tulipány.

Pak ale do dění zasáhl Karel Brückner. Zkušený lišák vsadil všechno na jednu kartu a zavelel do útoku. Z placu stáhnul beka Zdeňka Grygeru a obranný šik nechal jen ve třech. Do hry naskočil Vladimír „Štístko“ Šmicer - a tenhle tah se později ukázal být klíčový.

Sehraná útočná dvojka Jan Koller a Milan Baroš nejprve zařídila srovnání stavu. Vítěznou akci měl v 88. minutě na svědomí střídající Vladimír Šmicer. Pozdějšímu vítězi Ligy mistrů naservíroval míč jako na zlatém podnosu Karel Poborský, na záložníka Liverpooolu už jen zívala prázdná brána.

Češi poprvé v historii otočili zápas, ve kterém ztráceli dva góly a zajistili si postup do čtvrtfinále. „Prohrávat s Holandskem o dva góly a vyhrát? To svědčí o vůli, charakteru a síle mužstva. Víme, že můžeme porazit kohokoli,“ vykládal po utkání Vladimír Šmicer, který rok po evropském šampionátu vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů.

Euforie i vyčerpání

„Jeden z nejlepších zápasů, který jsem kdy hrál,“ svěřil se Milan Baroš, s pěti góly nejlepší střelec turnaje.

Národní hrdinové byli v euforii, ale taky vyčerpaní. „Slavit? To ne, na to teď nikdo nemá sílu,“ líčil Pavel Nedvěd, v té době už hvězda Juventusu a držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy.

Jan Koller & Milan Baroš combine ?



?? A memorable 3-2 win for the Czech Republic against the Netherlands, #OTD at EURO 2004 @ceskarepre_eng | #EURO2020 pic.twitter.com/MZOnJvC9uo — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

V týmu „Oranjes“ naopak zavládlo obrovské rozčarování. „Nerozumím tomu,“ kroutil nevěřícně hlavou Arjen Robben.

Vycházející hvězdička v létě toho roku přestoupila z Eindhovenu do Chelsea, kde hned slavila dva mistrovské tituly v řadě. A ano, hádáte správně, v té době byl jeho parťákem na Stamford Bridge Petr Čech. A když už jsme u českého brankáře, ten chytil Nizozemcům hned devět střel. To by taky nemělo zaniknout.

Mimochodem, ofenzivní záložník naštvaně sledoval zázračný obrat z lavičky poté, co ho Dick Advocaat nečekaně stáhnul. Za tohle rozhodnutí, které přispělo k obratu, to zkušený trenér pořádně schytal.

Nejvíc se ale rozebíral heroický výkon Čechů. Zahraniční média obrat označila za nejlepší zápas v historii Eura.

„Pro puristy to bylo fotbalové nebe, a přestože se Holanďani cítili jako v pekle, až se z toho vzpamatují, měli by uznat, že byli součástí mimořádného zápasu,“ napsal tehdy anglický deník The Guardian.

„I když Češi vyhrají titul, těžko mohou předvést něco lepšího,“ kochal se reportér agentury Reuters.

Hořkosladký bronz

Až k titulu to nakonec Češi nedotáhli. V semifinále přišel stříbrný gól Řeků v prodloužení. Ten je zarytý hluboko v paměti stejně jako bitva s Nizozemskem. Mimochodem, pravidlo o stříbrné trefě po Euru skončilo…

Na Čechy tak zbyl v Portugalsku hořkosladký bronz. Tahle medaile je stále posledním úspěchem z velkého turnaje. Zlomí se to letos? Nedělní bitva s Nizozemci napoví.