Honzo, tým ale musí vyrazit bez stopera Ondřeje Kudely, jehož trest UEFA nezměnila. Bude to velké oslabení?

Já doufám, že Ondra chybět nebude, ale uvidíme. Je třeba vidět, že byl nejlepším obráncem ligy, možná nejlepším hráčem vůbec. Stal se naprostým pilířem obrany Slavie i v Evropské lize. Bohužel, s tím jeho případem se už nepovedlo hnout.

Má kouč Šilhavý za Kudelu adekvátní náhradu?

Ani Ondra Kudela v národním týmu neodehrál všechny zápasy a některé bez něj byly také povedené. Takže náhrada určitě je a kvalitní, kluci to ukázali i naposledy proti Albánii. Jde o to, aby měli formu také na Euru, to je samozřejmě ale otázka nejen u stoperů.

Není vlastně lepší, že Kudela hrát nebude? Tým by mohl kvůli jeho údajnému prohřešku být v Anglii pod velkým tlakem…

Já myslím, že oni se pokusí náš tým dostat pod tlak i tak. Už to ukázali Slavii a využijí toho znovu. A kór když si náš tým neklekne, což se může stát. Podle mne ale nezáleží na tom, jestli si kleknete, nebo ne. Ale na tom, jak vy sám třeba rasismus cítíte.

Mají Češi vůbec šanci na postup? Sice odehráli dobré zápasy, ale proti britským celkům jsou v nevýhodě s cestováním, Chorvati jsou vicemistry světa, esence talentu…

Přesto šanci máme. Už jsme v Evropě svoje kvality ukázali postupem do elitní skupiny a hráli jsme slušný fotbal. Pro domácí týmy nemusí být jejich prostředí vždycky jen výhodou, budou pod větším tlakem fanoušků a médií. Zasáhnout mohou další vlivy - když třeba vidím Španěly, jak museli povolat kvůli koronaviru další hráče. Náš tým zrovna s koronavirem či s Ondrou Kudelou musel projít řadou peripetií a pokaždé se z toho vyhrabal. To ho určitě posílilo, takže šanci uspět má.

Řada fanoušků, ale třeba i Petr Čech kritizuje nápad UEFA pořádat Euro ve více státech Evropy, co tomu říkáte vy, který jste kdysi absolvoval turnaj v Anglii a měli jsme klid v hotelu…

Souhlasím s tím, co řekl Petr Čech. Nelíbilo se mi to už před koronavirem, protože dvě země ještě berete, protože přejedete autem z jedné země do druhé, když je potřeba. Ale když máte letět do Baku a pak do Anglie, to je špatně. Do toho ještě všechna opatření kvůli koronaviru, všude jiné podmínky pro vstup do země. Nelíbí se mi to!