Zaskočili vás domácí svým nástupem? Bohužel, i když jsme se na soupeře v týdnu připravovali, tak jsme jejich aktivitu na začátku zápasu nedokázali zachytit. Soupeř byl v prvních 20-ti minutách lepším týmem a my jsme se nedokázali vypořádat s jejich presinkem a agresivitou v osobních soubojích. I kvůli tomu jsme inkasovali první gól.

Jaký byl v Sokolově terén?

Byl velice dobře připravený, občas se sice vyskytla nějaká ta nerovnost, která znamenala nepřesnost v kombinaci, ale v půlce března, kdy ještě v noci mrzne, se s tím musí počítat.

Popište svůj gól…

Jak jsem již zmiňoval, prvních dvacet minut byl soupeř lepší, ale pak jsme přebrali iniciativu my a vypracovali jsme si několik zakončení. Ve 38. minutě jsme zahrávali standardku, kterou soupeř odvrátil a balón se dostal až k našemu brankáři, kterému balón těsně před nohou skočil, ale Tomič (Toman) dokázal udělat krásnou piruetu a ještě balón nakopnout na soupeřovu polovinu, kde ho Novas (Novák) prodloužil do pravého křídla na Matyho (Kubeše) a ten poslal přesný centr na Krause. Jeho střela byla obráncem zablokována, ale balón se odrazil ke mně a já už měl jednoduchou práci vstřelit gól do odkryté branky.

Jaké byly pokyny o půli?

Řekli jsme si, že musíme navázat na konec prvního poločasu a hlavně si dát pozor, abychom nezačali ve stejném tempu jako na začátku utkání.

Ve druhé půli bylo chvíli počasí, že by psa nevyhnal, jak to ovlivňovalo hru?

Druhý poločas se hrál hlavně na polovině domácího týmu. Vypracovali jsme dostatek slibných příležitostí ke skórování, bohužel buď naší nepřesností nebo naším nedůrazem se nám gól vstřelit nepodařilo. Také se ve druhé půli přes hřiště přehnala sněhová přeháňka, která poznamenala kvalitu fotbalu a tak se 20 minut spíše bojovalo o střed hřiště. I když si vezeme plusový bod z venku, bereme to jako ztrátu. Kdybychom lépe zachytili aktivitu soupeře na začátku, na kterou nás trenéři upozorňovali, nebo kdybychom byli produktivnější ve druhém poločase, odvezli bychom si plný počet bodů.

