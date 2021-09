Fotbalisté Králova Dvora se i nadále sluní na čele tabulky A skupiny třetí ligy. Proti Písku doma sice neskórovali, ale protože gólman Daniel Toman udržel čisté konto, skončilo utkání bez branek.

ČFL: Vyšehrad - Králův Dvůr 0:2 | Foto: David Postler

„Máme dvě nuly za sebou, takže to určitě potěší, ale tři body by byly lepší a klidně bych tu nulu za to vyměnil. Šance na to určitě byly, ale bereme bod a s tím si musíme vystačit,“ řekl brankář Cábelíků.