Hostující Karlovy Vary vyhrály před týdnem v Hostouni a měly za sebou šestizápasovou sérii bez porážky. „Mají kvalitní tým a měly skvělou sérii, ale věděli jsme, že každá série musí jednou skončit a trenéři nás nachystali na to, že jí přerušíme právě my,“ pravil pozdější hrdina David Beňo, který na začátku utkání usedl na lavičku náhradníků.

Domácí chtěli hrát útočný fotbal, což se jim v úvodu dařilo, ale první šanci Kryštofa Krátkého vykopla obrana Slavie z prázdné branky. Po chvíli předvedl svojí formu brankář hostů Jiří Chára, který chytil hlavičku Rudolfa Nováka. Lavička Cábelíků pak musela řešit nečekanou situaci, když deset minut před přestávkou musel z branky zraněný Daniel Toman, jehož vystřídal Martin Špicl.

Hosté pak měli v závěru prvního poločasu šanci, při níž ale Martin Debellis netrefil branku. „Karlovy Vary byly silným soupeřem. Dělala nám problémy jejich jednoduchá a poctivá hra. Prakticky celý zápas jsme se nedokázali dostat k nějakému souvislejšímu tlaku. Navíc jejich útočnou dvojici Debellis – Červený momentálně řadíme nejvýše v soutěži. Jsme rádi, že jsme udrželi vzadu nulu a obrovskou šanci Debellise na konci prvního poločasu přečkali,“ uvedl domácí trenér Tomáš Šilhavý.

V druhé půli se hrálo většinou ve středu hřiště, přičemž obě mužstva se pokoušela nějak zaskočit obranu soupeře. Defenzivní řady však kralovaly. „Bylo to hodně fyzické utkání se spoustou soubojů, což jsme očekávali. Vary mají extrémně silné standardní situace, každý aut letí do vápna, kluci v obraně to perfektně odskákali. Myslím, že to bylo vyrovnané utkání, ale ke konci jsme si šli za vítězstvím více my a odvděčilo se nám to,“ řekl David Beňo, který v 71. minutě vystřídal Kryštofa Krátkého: „Šel jsem na hřiště s tím, abych oživil hru, dostával se hodně na balón, abychom převzali kontrolu nad utkáním. A v ideálním případě přidat gól, což se povedlo.“

Po pokusech domácích Rudlofa Nováka a Oleha Osypenka v závěrečné čtvrthodině se bezbrankový ukazatel skóre neměnil. Zato na tabuli pro prodloužení se objevila čtyřka, což bylo číslo znamenající minuty nad rámec devadesátky.

A v 92. minutě se trpěliví diváci dočkali parádní akce. Philipp Tvaroh vhodil aut, Jakub Dvořák patičkou vrátil na velké vápno, kde si David Beňo zpracoval míč na prsa a následným volejem rozvlnil síť. „Krásně mi po secvičeném autu sklepl míč Kuba Dvořák. Minulý týden v Sokolově jsem střílel volejem z úplně stejného místa a šlo to vedle. Kuba Novák mi pak říkal, ať příště nedávám takovou ránu, to mi bliklo hlavou a snažil jsem se to spíše umístit,“ popisoval branku její autor, který dodal: „Nejdřív to vypadalo jako gól, pak že to jde ven a naštěstí se to od tyčky odrazilo do branky. V tu chvíli nás všechny polila velká euforie, protože rozhodující branky v nastavení jsou na fotbale to nejkrásnější.“

Cábelíci už vedení udrželi a jsou stále na skvělém druhém místě „V závěru zápasu bylo cítit, že vyhrát chceme, ale musíme sportovně přiznat, že nám šlo štěstí tentokrát naproti. Jsme rádi, že je tento nepříjemný soupeř vítězně za námi,“ podotkl trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Radost v Králově Dvoře byla veliká, střelec vítězného gólu se o ní dělil i s rodinou v hledišti. „Oslavili jsme to s klukama v kabině, v ČFL jsou všechny zápasy velice vyrovnané a těžké. Jsme rádi za každé tři body. Táta mi řekl, že jsem dřevák a že jsem měl štěstí,“ smál se na plné kolo David Beňo.

Branka: 92. Beňo.

Rozhodčí: Severýn, Hrivík, Polena. ŽK: J. Novák, Šilhan, Kubeš, Kilián - Pěkný, Matoušek, Skala. Diváků: 220.

FK Králův Dvůr: Toman (37. Špicl), J. Novák, Holý, R. Novák, Tvaroh, Kilián, Dvořák, Osvald (78. Osypenko), Kraus, Kubeš, Krátký (71. Beňo). Trenér: Šilhavý.

#facr-tabulka|10538 #