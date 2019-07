Hodně kvalitní herní přípravu absolvovaly celky Hostouně a Králova Dvora. Domácí nováček FORTUNA:ČFL se proti jeho tradičnímu účastníkovi ukázal hlavně do přestávky, kdy dokonce vedl. Cábelíci, kteří padli předtím s Kladnem, však další porážku nedopustili a po obrátce soupeře přehráli. Brali tak výhru 2:1.

ČFL: Králův Dvůr - Dobrovice 1:2. | Foto: Pavel Paluska

Domácí vyrukovali do boje s posilou. Mistra světa z malého fotbalu Stanislava Maříka získali místo Tatranu Rakovník, kde působil naposledy, zkušenosti má ale i z ČFL (třeba Benátky). Právě Mařík využil dobrého startu Hostouně a poslal ji po šikovné otočce ve vápně do vedení. Navíc měl kapitánskou pásku a zřejmě to bude mít drahé.