Fotbalisté Králova Dvora se v rámci 14. kola ČFL A potkali s týmem z Písku. Domácí šli brzy do vedení Boučkem, ale hosté zvládli rychle vyrovnat. Ve druhém dějství utkání otočili a na jih Čech si odvezli tři body po výhře 5:1.

ČFL: FC Písek - Králův Dvůr 2:1 (1:1). | Foto: Jan Škrle

Cábelíci začali skvěle. Už v 11. minutě sehráli standardku, Kraus nabil Boučkovi, jenž nebyl nikým atakovaný a trefil se přesně k tyči. Bohužel pro domácí jejich vedení netrvalo dlouho, když po jednoduché akci a přihrávce pod sebe vyrovnal Voráček. Do pauzy se svěřenci Tomáše Šilhavého snažili jít zpět do vedení, ale i přes to, že byli mírně lepším týmem, se jim to nepodařilo.

„Nechci říkat úplně lepším, ale určitě ta první půle byla v normálu, když to tak řeknu. Brzy jsme se dostali do vedení, pak Písek zničehonic vyrovnal a my jsme ještě měli velkou šanci mladým Kučou, kdy jsme to mohli zase zvrátit na svoji stranu. Bohužel se nestalo a ta první půle byla minimálně vyrovnaná. Nic nenasvědčovalo tomu, že druhý poločas bude až takovýhle skoro kolaps,“ popisuje sobotní utkání Tomáš Šilhavý.

Neuplynulo ani deset minut z druhé pětačtyřiceti minutovky a Písek šel do vedení. Po hezky vyřešeném brejku se trefil Pech. Snaha domácích s výsledkem něco udělat byla natolik veliká, že často zapomínali na zadní vrátka. Po slalomu zvýšil na dvoubrankové vedení Dohnal a další dvě branky přidal střídající Kašpírek. „Zase jsme brzo inkasovali, gól nás rozložil a pak jsme vzadu dělali strašně moc chyb. I když tam měl ještě za stavu 1:2 šanci Hradecký, to by nám ještě mohlo pomoct, ale celkově pak ten druhý poločas vyzněl hodně špatně,“ mrzí Šilhavého.

„Pak už to byla taková panika, mohlo to být ovlivněné tím, že kluci moc chtěli a možná jsme pak byli netrpěliví. I když to bylo o branku, tak jsme trochu měli ubrat a i střídání, které jsme dělali s úmyslem, abychom zamezili brejkům, se minulo účinkem a prakticky až do konce Písek chodil do protiútoků a pak nás zaslouženě potrestal. Doufám, že jsme si to zase na dlouhou dobu vybrali. Zklamání je veliké, nicméně je před námi ještě jeden zápas a my musíme upnout všechny síly, abychom to napravili v Táborsku,“ dodal Šilhavý.

Králův Dvůr - Písek 1:5 (1:1). Branky: 11. Bouček - 16. Voráček, 53. Pech, 73. Dohnal, 84 a 87. Kašpírek. Rozhodčí: Langmajer - Duda, Mičan. Diváků: 120.

Králův Dvůr: Tetour - Rudavskyi (46. Čihák), Hradecký, Kuča, Beňo (68. Nazarenko), Bouček, Kraus, Novák, Patrovský (46. Procházka), Krátký, Fatrdle.

Písek: Lerch - Vokurka, Kašpar, Běloušek, Arzberger (74. Belej), Pech, Bicenc (82. Štěch), Dohnal (74. Mařík), Voráček (82. Kašpírek), Bartizal.