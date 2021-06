Na Zličíně se Králův Dvůr střetl s béčkem Jablonce hrajícím taktéž třetí ligu. „Místní tam udělali nové, krásné zázemí a musíme uznat, že jak s kvalitou hřiště, tak zázemím jsme byli maximálně spokojeni,“ vysekl pochvalu zličínskému klubu trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý, jehož táta přivedl v pondělí českou reprezentaci k cenné výhře na Euru nad Skoty. .

Utkání s Jabloncem B nakonec skončilo remízou 2:2. „Asi nejznámějším hráčem hostů byl někdejší vicemistr světa do devatenácti let Vošahlík,“ uvedl kouč Cábelíků, jehož tým testoval také několik nových hráčů. „Jsme teprve na začátku a je vidět, že se do toho musíme teprve dostat. Nicméně díky těmto zápasům získáváme cenné informace, které nám pomohou poskládat dobrý tým do soutěže,“ podotkl Šilhavý.

Soupeř byl podle něj z logických důvodů živější, kvalitnější a remíza neodpovídá průběhu utkání. „Nicméně právě pro ten test nových nebo stávajících hráčů jsme s tímto zápasem spokojeni,“ řekl Tomáš Šilhavý, za jehož tým se trefili .Beňo a Jakub Novák.

Cábelíci se v dalším programu představí ve středu 16. června od 18 hodin v Hořovicích, kde se střetnou s domácím divizním celkem. V sobotu 19. června pak nastoupí Králův Dvůr od 10:30 hodin proti Baníku Most, utkání se odehraje na stadionu Tatranu Rakovník.