Třinácté kolo ČFL A přineslo pro fotbalisty Králova Dvora další důležité utkání. V neděli vyrazili do Uhříněvsi, kde své domácí zápasy sehrává rezerva prvoligových Bohemians.

Brankář Tetour opět branku nepustil, Cábelíci berou bodík | Foto: Roman Mareš

Čtyři sobotní utkání ostatních týmů, které jsou spolu s Královým Dvorem ve spodní části tabulky, nabídly hned tři remízy a Cábelíci cítili šanci, že v případě vítězství se mohou posunout o několik příček dopředu. I přes nespočet šancí se jim ale nepodařilo skórovat, na druhou stranu je může těšit druhé udržené čisté konto po sobě.

„Remíza byla asi zasloužená, ale spíš jsme chtěli vyhrát. Sledovali jsme vývoj v tabulce, chtěli jsme odskočit, byť to po 13. kole není tak důležité. Ale i Bohemka měla šance, nakonec to asi bylo spravedlivé. Kluci mě potěšili, jak šli za vítězstvím,“ chválí své svěřence trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Stejného názoru je i kapitán Martin Kraus. „Byl to vyrovnaný zápas, remíza je nejspíš zasloužená, ale myslím si, že víc a větší šance jsme měli my, jednu jsem spálil i já,“ kaje se.

Opustit poslední místo se budou Cábelíci snažit na domácí půdě v sobotu proti Písku. V posledním kole je čeká venkovní utkání proti akademii Táborska, které v tomto kole zvládlo zastavit do té doby neporaženou Hostouň. „Dvakrát vyhrát by bylo nad očekávání po tom, co jsme prožili na začátku. Víme, že Táborsko je doma silné, sice je dole s námi, ale ten tým půjde postupem času nahoru. Písek doma bude taky vyrovnaný, ale silný. Šest bodů by bylo skvělých, ale momentálně se soustředíme na utkání s Pískem. Pro mě výhra Táborska s Hostouní ani není takové překvapení, mezi posledním a prvním nejsou velké rozdíly, jaro bude vyrovnané a každý může bojovat s každým,“ říká Tomáš Šilhavý.

Domácí zápas s Pískem vyhlíží i Martin Kraus: „Já myslím, že každý zápas je v téhle vyrovnané soutěži důležitý, kdybychom včera vyhráli, tak jsme o 6 míst poskočili tabulkou. Teď jdeme na Písek, v domácích zápasech musíme bodovat naplno, což se nám letos zatím nedařilo.“

Bohemians Praha B - Králův Dvůr 0:0. Rozhodčí: Panský - Vychodil, Kotalík. Diváků: 150.

Bohemians B: Valeš - Müller (71. Bělaška), Kadlec, Farkaš, Lehovec, Pomahač (46. Marhoul), Janovský, Nekvasil (71. Doležal), Koutský, Skořepa, Bartek.

Králův Dvůr: Tetour - Čihák, Rudavskyi, Hradecký, Bouček, Procházka (74. Patrovský), Kraus, Novák, Kabele (70. Kuča), Krátký (86. Havránek), Fatrdle.