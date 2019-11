Vyvrcholení podzimu! Tak by se dal nazvat závěrečný duel třetiligových Cábelíků na hřišti Táborska, které je lídrem soutěže. Králův Dvůr už sahal po třech bodech, ale nakonec na jeho borce zbyl pouze jeden. I přesto zaslouží na podzimním vysvědčení jedničku.

ČFL: Králův Dvůr - Motorlet 1:1 PK 6:7 | Foto: Pavel Paluska

Domácí šli brzy do vedení. Hned ve 4. minutě proměnil penaltu Musiol za faul na Vozihnoje. „Začátek zápasu byl z naší strany zakřiknutý a vyústěním toho byla penalta, ze které jsme inkasovali,“ přiznal trenér hostů Tomáš Šilhavý. Pak se ale začala vyplácet hodně aktivní hra jeho týmu. „Chtěli jsme být aktivní, myslím si ale, že zápas stál hodně sil obě mužstva,“ uvedl kouč Cábelíků. „Myslím si, že to bylo správné finále soutěže. Sehráli jsme pravděpodobně nejtěžší zápas podzimu, protože soupeř hrál výborně. Byl skvěle fyzicky připravený, hrál nám do těla, dostupoval nás, nenechal nás hrát, maximálně nám znepříjemnil rozehrávku. Králův Dvůr nás neustále napadal, má zkušené hráče středního věku pětadvacet až třicet let, kteří mají velkou kvalitu. Diváci možná čekali spoustu gólů do sítě soupeře, prvních asi deset minut to tak mohlo vypadat, ale přibližně po patnácté minutě se soupeř díky soubojům dostával více a více do hry. Od dvacáté, pětadvacáté minuty jsme neměli utkání pod kontrolou,“ prohlásil pro klubový web domácí trenér Miloslav Brožek.